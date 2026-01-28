Durante su testimonio ante el Congreso de Estados Unidos, Marco Rubio acusó a Nicolás Maduro de incumplir acuerdos diplomáticos y bloquear avances en Venezuela.

“No se podía llegar a un acuerdo con este tipo. Este tipo hizo múltiples tratos. Los ha roto todos.” Marco Rubio, Secretario de Estado de Estados Unidos

El Secretario de Estado calificó a Nicolás Maduro como “no confiable” y justificó la operación militar del 3 de enero de 2026 que derivó en su captura en Caracas, tras múltiples intentos de negociación.

Marco Rubio asegura que Nicolás Maduro no es confiable

Marco Rubio testificó frente al Senado en el caso de Nicolás Maduro tras su captura en Venezuela, en donde aseguró que se intentó llegar a un acuerdo de manera diplomática; sin embargo, el presidente venezolano nunca cumplió con su parte.

“Maduro es un narco, hicimos múltiples intentos para que saliera de forma voluntaria y evitar la operación, pero con este tipo no se puede llegar a acuerdos. Todos los acuerdos que ha hecho los ha violado”. Marco Rubio, Secretario de Estado de Estados Unidos

Es por esta razón que durante su testimonio, Marco Rubio calificó a Maduro como alguien no confiable al violar los acuerdos previos e incluso con la mediación que se intentó por parte del Vaticano según reveló la BBC.

Esto hizo que el Secretario de Estado justificara la operación forzada del pasado 3 de enero del 2026 en contra de Maduro en donde Estados Unidos lo capturó en su casa ubicada en Caracas, Venezuela.

Asimismo, Rubio acusó a Maduro de querer más tiempo, al menos tres años más para “esperar un gobierno favorable” en Venezuela, según relató el Secretario de Estado en su testimonio:

“Él quería indultar a sus sobrinos, que eran narcos convictos, el perdón y la liberación de Alex Saab, que era el hombre del dinero del régimen. Él rompió tantos acuerdos que ni el Vaticano quería lidiar con él. No es confiable, él solo quería tiempo, tres años más para esperar un gobierno favorable”. Marco Rubio, Secretario de Estado de Estados Unidos

Cabe recordar que tras derrocar a Nicolás Maduro con acciones militares, la administración de Donald Trump ahora gestiona ventas de petróleo venezolano por 500 millones de dólares, destinando 300 millones al nuevo gobierno interino.

Durante las declaraciones de Marco Rubio, también advirtió de las posibles intervenciones futuras si líderes como Delcy Rodríguez, actual presidenta interina de Venezuela, no cooperan.