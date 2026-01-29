A casi un mes de la captura de Nicolás Maduro, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, tomó posesión como la Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

El acto oficial celebrado el 28 de enero fue transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV); en él, los altos mandos militares del país juraron lealtad a la líder del gobierno.

Delcy Rodríguez tomó posesión como Comandante en Jefe de la Fuerza Armada

La transición en Venezuela tras la detención de Nicolás Maduro sigue en curso, debido a que ahora Delcy Rodríguez asumió el cargo de Comandante en Jefe de la Fuerza Armada del país.

Durante el acto, los distintos componentes de la FANB que fueron convocados para hacer oficial el nombramiento, juraron lealtad a la mandataria:

Diosdado Cabello, ministro de Interior

Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento

Vladimir Padrino López, ministro de Defensa

🇻🇪 | «Lealtad y reconocimiento» por parte de las Fuerzas Armadas:



La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, recibe honores de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. pic.twitter.com/cmQO1CEW9h — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) January 28, 2026

Ante ello, Delcy Rodríguez hizo jurar a la FANB “ante Dios” y prometió honrar “el sagrado juramento de defender la patria, su Constitución, sus leyes y sus instituciones hasta perder la vida si fuera necesario.

Cabe destacar que la toma de posesión de Delcy Rodríguez como Comandante en Jefe de la Fuerza Armada venezolana, se da a 20 días de juramentar como presidenta encargada del país.

Altos mandos militares juraron lealtad absoluta a Delcy Rodríguez

Como parte de la ceremonia de posesión de Delcy Rodríguez como Comandante en Jefe de la Fuerza Armada de Venezuela, los altos mandos le juraron lealtad absoluta.

En su turno, Diosdado Cabello manifestó que su lealtad también es con los organismos de seguridad, pues resaltó que defender al gobierno es defender la continuidad y la integridad del pueblo.

Delcy Rodríguez (Archivo / EFE)

Por su parte, Vladimir Padrino López juró en nombre de la FANB su absoluta “lealtad y subordinación” a la presidenta encargada, tras lo cual le entregó el “bastón de mando” del país.

Cabe destacar que se reporta que en el acto participaron 3 mil 200 combatientes, quienes se sumaron al pronunciamiento de lealtad para la nueva Comandante en Jefe de la Fuerza Armada venezolana.