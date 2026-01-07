Delcy Rodríguez, presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, decretó un luto nacional de siete días por la muerte de militares en el operativo por Maduro.

En su mensaje, Delcy Rodríguez calificó a estos hombres y mujeres que murieron en el operativo por Maduro, como “mártires” que defendieron a Venezuela.

Delcy Rodríguez decretó luto nacional por muertos en operativo por Maduro en su primera visita oficial

El decreto de Delcy Rodríguez de siete días de luto nacional por militares muertos en operativo por Maduro, se dio durante su visita a la comuna José Félix Ribas en la parroquia Antímano, Venezuela.

#ÚLTIMAHORA | Delcy Rodríguez, presidenta encargada de #Venezuela, decretó un duelo nacional de siete días en honor a las y los caídos en la intervención militar de #EUA en #Caracas para capturar a Nicolás Maduro el pasado 3 de enero. pic.twitter.com/qPhAffPExw — Nacho Lozano (@nacholozano) January 7, 2026

Esta fue la primera visita oficial de Delcy Rodríguez siendo presidenta encargada de Venezuela, donde aprovechó una breve entrevista para hablar de los muertos en operativo por Maduro.

Ahí mencionó que los jóvenes, hombres y mujeres, que murieron en la incursión de Estados Unidos, merecen todo el honor y gloria que se les pueda conceder.

Debido a que dieron la vida por defender Venezuela y al presidente Maduro, de ahí que se decretaran los siete días de luto nacional tras los ataques del pasado 3 de enero de 2026.

Siendo un reconocimiento póstumo a su valentía y entrega durante esos momentos de crisis en el país sudamericano.

Delcy Rodríguez (Gobierno de Venezuela)

Delcy Rodríguez califica de criminal el ataque de Estados Unidos en operativo por Maduro

Aunque Delcy Rodríguez señaló que cooperará con Estados Unidos, eso no la limita para condenar el ataque a Venezuela en operativo por Maduro.

Delcy Rodríguez señala que el operativo por Maduro de Estados Unidos fue algo criminal que se salió de toda proporción en cuanto a sus intenciones.

En total murieron 56 militares venezolanos y cubanos durante el bombardeo y posterior incursión de Estados Unidos al país sudamericano.

Sin embargo, no hay un balance oficial de las muertes totales por los ataques, ya que también se reportan heridos y muertos en la población civil.

Además que no se han localizado a todos los efectivos venezolanos que participaron en la defensa de Nicolás Maduro.