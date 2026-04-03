Al menos 19 instalaciones de energía han sido impactadas por ataques en Medio Oriente desde el inicio del conflicto, afectando refinerías, plantas de gas y campos petroleros.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha advertido sobre posibles ataques a infraestructura iraní, mientras Irán intensifica operaciones en la región y refuerza control del estrecho de Ormuz.

En las últimas semanas, instalaciones en países como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Irán e Irak han registrado daños, interrupciones operativas o cierres temporales.

19 instalaciones de energía golpeadas por la guerra en Medio Oriente y su impacto regional

Entre las refinerías afectadas en Medio Oriente destacan:

  • Ruwais, en Emiratos Árabes Unidos
  • Ras Tanura, en Arabia Saudita; con capacidad de 550,000 barriles diarios
  • Samref, en Arabia Saudita
  • Bapco Energies, en Bahréin
  • Mina Al-Ahmadi en Kuwait
  • Mina Abdullah en Kuwait
  • Lanaz en Irak
Guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.
Guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. (AFP / AFP)

En el sector gasífero:

  • Ras Laffan en Qatar; sufrió daños tras impactos de misiles
  • Habshan en Emiratos Árabes Unidos
  • Shah en Emiratos Árabes Unidos
  • South Pars en Irán
  • Isfahán en Irán
  • Das Island LNG en Emiratos Árabes Unidos

En cuanto a campos petroleros:

  • Majnoon en Irak
  • Shaybah en Arabia Saudita

Y la planta nuclear Bushehr en Irán. Además de las centrales de aluminio:

  • Al Taweelah en Emiratos Árabes Unidos
  • Alba en Bahréin
  • Mobarakeh en Irán

Estos ataques han generado incertidumbre en mercados energéticos globales, mientras continúan las tensiones y riesgos sobre infraestructura estratégica en Medio Oriente.