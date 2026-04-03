Al menos 19 instalaciones de energía han sido impactadas por ataques en Medio Oriente desde el inicio del conflicto, afectando refinerías, plantas de gas y campos petroleros.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha advertido sobre posibles ataques a infraestructura iraní, mientras Irán intensifica operaciones en la región y refuerza control del estrecho de Ormuz.
En las últimas semanas, instalaciones en países como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Irán e Irak han registrado daños, interrupciones operativas o cierres temporales.
19 instalaciones de energía golpeadas por la guerra en Medio Oriente y su impacto regional
Entre las refinerías afectadas en Medio Oriente destacan:
- Ruwais, en Emiratos Árabes Unidos
- Ras Tanura, en Arabia Saudita; con capacidad de 550,000 barriles diarios
- Samref, en Arabia Saudita
- Bapco Energies, en Bahréin
- Mina Al-Ahmadi en Kuwait
- Mina Abdullah en Kuwait
- Lanaz en Irak
En el sector gasífero:
- Ras Laffan en Qatar; sufrió daños tras impactos de misiles
- Habshan en Emiratos Árabes Unidos
- Shah en Emiratos Árabes Unidos
- South Pars en Irán
- Isfahán en Irán
- Das Island LNG en Emiratos Árabes Unidos
En cuanto a campos petroleros:
- Majnoon en Irak
- Shaybah en Arabia Saudita
Y la planta nuclear Bushehr en Irán. Además de las centrales de aluminio:
- Al Taweelah en Emiratos Árabes Unidos
- Alba en Bahréin
- Mobarakeh en Irán
Estos ataques han generado incertidumbre en mercados energéticos globales, mientras continúan las tensiones y riesgos sobre infraestructura estratégica en Medio Oriente.