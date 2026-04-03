Al menos 19 instalaciones de energía han sido impactadas por ataques en Medio Oriente desde el inicio del conflicto, afectando refinerías, plantas de gas y campos petroleros.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha advertido sobre posibles ataques a infraestructura iraní, mientras Irán intensifica operaciones en la región y refuerza control del estrecho de Ormuz.

En las últimas semanas, instalaciones en países como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Irán e Irak han registrado daños, interrupciones operativas o cierres temporales.

19 instalaciones de energía golpeadas por la guerra en Medio Oriente y su impacto regional

Entre las refinerías afectadas en Medio Oriente destacan:

Ruwais, en Emiratos Árabes Unidos

Ras Tanura, en Arabia Saudita; con capacidad de 550,000 barriles diarios

Samref, en Arabia Saudita

Bapco Energies, en Bahréin

Mina Al-Ahmadi en Kuwait

Mina Abdullah en Kuwait

Lanaz en Irak

Guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. (AFP / AFP)

En el sector gasífero:

Ras Laffan en Qatar; sufrió daños tras impactos de misiles

Habshan en Emiratos Árabes Unidos

Shah en Emiratos Árabes Unidos

South Pars en Irán

Isfahán en Irán

Das Island LNG en Emiratos Árabes Unidos

En cuanto a campos petroleros:

Majnoon en Irak

Shaybah en Arabia Saudita

Y la planta nuclear Bushehr en Irán. Además de las centrales de aluminio:

Al Taweelah en Emiratos Árabes Unidos

Alba en Bahréin

Mobarakeh en Irán

Estos ataques han generado incertidumbre en mercados energéticos globales, mientras continúan las tensiones y riesgos sobre infraestructura estratégica en Medio Oriente.