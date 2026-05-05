El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, sorprendio en una boda a ser por un momento el DJ del evento.

Videos del momento ya circulan en redes sociales y muestran al secretario animando a los asistentes con música electrónica.

De acuerdo con la cadena Fox, las imágenes fueron compartidas por Dan Scavino, subjefe de gabinete de Donald Trump.

Sin embargo, se desconocen detalles como el lugar del evento o las identidades de la pareja que contrajo matrimonio.

Video de Marco Rubio en una boda (Captura de video)

Papa León XIV recibirá a Marco Rubio en el Vaticano

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, sostendrá una audiencia privada con el papa León XIV en el Vaticano el jueves, como parte de una visita oficial enfocada en recomponer relaciones bilaterales tras recientes tensiones con Donald Trump.

El encuentro, programado con duración aproximada de 30 minutos, buscará fortalecer el diálogo diplomático entre Washington y la Santa Sede, luego de críticas públicas hacia el pontífice por su postura frente a la guerra en Irán.

Marco Rubio, Secretario de Estado de los Estados Unidos (Especial)

De acuerdo con autoridades estadounidenses, la agenda incluirá el análisis de la situación en Medio Oriente, así como la revisión de intereses comunes en América, en un contexto de desafíos globales compartidos.

Además de la reunión principal, Rubio sostendrá encuentros con el cardenal Pietro Parolin y autoridades italianas como Giorgia Meloni, en una gira orientada a alinear posturas internacionales y reforzar vínculos estratégicos.

La visita ocurre tras declaraciones del pontífice en las que calificó como “inaceptable” la amenaza de atacar Irán, lo que derivó en una escalada de tensiones diplomáticas con la administración estadounidense.

En este contexto, el Vaticano también podría abordar temas como la relación con Cuba, donde ha fungido históricamente como mediador, ante el endurecimiento de la política estadounidense hacia la isla.