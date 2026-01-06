El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, criticó a la Organización de las Naciones Unidos (ONU) por el caso contra Nicolás Maduro, asegurando que “no sabe de qué habla”.

Y es que reportes emitidos respecto a la situación en Venezuela, la ONU señaló que dicha nación no estaría involucrada en el tráfico de drogas, tal y como acusa el presidente Donald Trump.

Marco Rubio rechaza postura a la ONU; reitera que Maduro es “prófugo de la justicia estadounidense”

Durante una comparecencia a medios, Marco Rubio fue cuestionado por la postura de la ONU tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela por militares estadounidenses.

El secretario de Estado de Estados Unidos manifestó que “no le importa” lo que pueda decir la ONU, asegurando que dicha organización “no sabe de qué están hablando”.

Rubio aseguró que ha analizado los reportes de la ONU, asegurando que estos son falsos, pues aseguran que Venezuela no está involucrada en el narcotráfico

En este sentido, rechazó la credibilidad de la ONU y recordó que existen señalamientos contra Maduro desde hace más de un año.

Marco Rubio manifestó a medios que la Corte del Distrito Sur de Nueva York es quien lleva las acusaciones contra Maduro en Estados Unidos, presentando supuestas pruebas de ello.

Por tal motivo el secretario de Estado de Estados Unidos subrayó que, pese a la postura de la ONU, Nicolás Maduro es considerado un narcotraficante, además de que hasta su captura, era considerado un prófugo de la justicia estadounidense.