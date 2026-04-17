Luiz Inácio Lula Da Silva, presidente de Brasil, criticó sin mencionar nombres, que los países que crearon la Organización de las Naciones Unidas (ONU), no respetan sus decisiones y esta se encuentra debilitada porque no garantiza la paz.

“La ONU esta muy debilitada porque cuando se creó la ONU se creó el Consejo de Seguridad para garantizar la paz… ¿para que se creó el Consejo de Seguridad? Para que cuidara la paz y no es lo que está pasando. Hoy en día está muy debilitada… las naciones que crearon la ONU no respetan la ONU. Las decisiones de la ONU no se cumplan” Luiz Inácio Lula Da Silva. Presidente de Brasil

Lula dijo que actualmente la ONU está muy debilitada porque su Consejo de Seguridad no está garantizando la paz.

Así lo señaló en la primera cumbre bilateral España-Brasil llevada a cabo en Barcelona, de manera alterna a la reunión de fuerzas progresistas del mundo.

Lula y Sánchez envían mensaje por la paz desde cumbre en España

Lula criticó que hoy el mundo esté en conflicto en varias regiones, marco en el que reconoció a Pedro Sánchez, presidente del gobierno de España, por no sumarse a la guerra de Estados Unidos contra Irán, así como él recordó se negó en el pasado a sumarse con Estados Unidos a la guerra contra Irak en 2003.

“Hoy varias regiones del mundo están de nuevo en conflicto. Asistimos atónitos a una nueva carrera armamentista. Mujeres, niños y niñas se han convertido en objetivos y la Inteligencia Artificial ha sustituido la ética humana” Luiz Inácio Lula Da Silva. Presidente de Brasil

Pedro Sánchez dijo que la sociedad piensa que los gobiernos deben trabajar por la paz, ello “mientras unos abren heridas”.

Por el contrario, dijo que el centro de las preocupaciones de los gobiernos debe ser reducir las desigualdades y darle una perspectiva humanista al desarrollo económico y tecnológico.

Lula se pronunció sobre que las redes sociales se hayan convertido en una fuente de enfermedades mentales para las juventudes.

Lula es recibido por Sánchez en Barcelona

Pedro Sánchez recibió a Luiz Inácio Lula Da Silva en Barcelona, quienes destacaron que comparten ideas en contra de la guerra, la desinformación, los extremismos, la desigualdad y a favor de la democracia.