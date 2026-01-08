A través de un comunicado el gobierno de Estados Unidos, encabezado por el presidente Donald Trump anunció su retiro 66 organizaciones, lista que incluye 31 instituciones adjuntas a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y 35 fuera de esta, las cuales son las siguientes:
- Departamento de Asuntos Económicos y Sociales (DESA)
- Comisión Económica para África (CEPA/UNECA)
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
- Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico (CESPAP)
- Comisión Económica y Social para Asia Occidental (CESPAO)
- Comisión de Derecho Internacional
- Mecanismo Residual Internacional de los Tribunales Penales
- Centro de Comercio Internacional (ITC)
- Oficina del Asesor Especial sobre África
- Representante Especial para la cuestión de los niños y los conflictos armados
- Representante Especial sobre la violencia sexual en los conflictos
- Representante Especial sobre la violencia contra los niños
- Comisión de Consolidación de la Paz
- Fondo para la Consolidación de la Paz
- Foro Permanente sobre los Afrodescendientes
- Alianza de Civilizaciones de la ONU
- Programa ONU-REDD (Reducción de emisiones por deforestación)
- Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD)
- Fondo de las Naciones Unidas para la Democracia (UNDEF)
- ONU-Energía
- ONU Mujeres (Igualdad de Género y Empoderamiento)
- Convención Marco sobre el Cambio Climático (UNFCCC)
- ONU-Hábitat (Asentamientos Humanos)
- Instituto de las Naciones Unidas para Formación Profesional e Investigaciones (UNITAR)
- ONU-Océanos
- Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA)
- Registro de Armas Convencionales de la ONU
- Junta de los Jefes Ejecutivos del Sistema de la ONU para la Coordinación (CEB)
- Escuela Superior del Sistema de las Naciones Unidas
- ONU-Agua
- Universidad de las Naciones Unidas (UNU)
- Pacto de Energía Libre de Carbono 24/7
- Consejo del Plan Colombo
- Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA)
- La Educación No Puede Esperar (Education Cannot Wait)
- Centro Europeo de Excelencia para la Lucha contra las Amenazas Híbridas
- Foro de Laboratorios Nacionales de Carreteras de Europa
- Coalición por la Libertad en Internet (Freedom Online Coalition)
- Fondo Global para el Compromiso de la Comunidad y la Resiliencia
- Foro Global contra el Terrorismo (GCTF)
- Foro Global sobre Ciberpericia
- Foro Global sobre Migración y Desarrollo
- Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global (IAI)
- Foro Intergubernamental sobre Minería, Minerales, Metales y Desarrollo Sostenible
- Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC)
- Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica (IPBES)
- Centro Internacional de Estudios para la Conservación de los Bienes Culturales (ICCROM)
- Comité Consultivo Internacional del Algodón
- Organización Internacional para el Derecho del Desarrollo (IDLO)
- Foro Internacional de Energía
- Federación Internacional de Consejos de las Artes y Agencias Culturales
- Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA)
- Instituto Internacional para la Justicia y el Estado de Derecho
- Grupo de Estudio Internacional sobre el Plomo y el Zinc
- Agencia Internacional de las Energías Renovables (IRENA)
- Alianza Solar Internacional (ISA)
- Organización Internacional de las Maderas Tropicales (OIMT)
- Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN)
- Instituto Panamericano de Geografía e Historia (IPGH)
- Asociación para la Cooperación en el Atlántico
- Acuerdo de Cooperación Regional para la Lucha contra la Piratería en Asia (ReCAAP)
- Consejo de Cooperación Regional
- Red de Políticas de Energías Renovables para el Siglo XXI (REN21)
- Centro de Ciencia y Tecnología en Ucrania
- Programa Regional del Pacífico para el Medio Ambiente (SPREP)
- Comisión de Venecia del Consejo de Europa
¿Por qué Estados Unidos se ha retirado de 66 organizaciones?
El retiro de Estados Unidos en 66 organizaciones se debe a que el gobierno de Donald Trump las considera “perjudiciales e ineficaces”, además de operar en contra de los intereses del país.
“Son innecesarias, derrochadoras, mal gestionadas, están al servicio de los intereses de actores que promueven sus propias agendas contrarias a las nuestras, o representan una amenaza para la soberanía, las libertades y la prosperidad general de nuestra nación”.Anuncio de Estados Unidos
Además de que el propio presidente Trump dejó en claro que “no es aceptable enviar a estas instituciones el esfuerzo y la dedicación del pueblo estadounidense”, argumentado que Estados Unidos no obtiene nada a cambio.