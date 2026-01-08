A través de un comunicado el gobierno de Estados Unidos, encabezado por el presidente Donald Trump anunció su retiro 66 organizaciones, lista que incluye 31 instituciones adjuntas a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y 35 fuera de esta, las cuales son las siguientes:

  1. Departamento de Asuntos Económicos y Sociales (DESA)
  2. Comisión Económica para África (CEPA/UNECA)
  3. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
  4. Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico (CESPAP)
  5. Comisión Económica y Social para Asia Occidental (CESPAO)
  6. Comisión de Derecho Internacional
  7. Mecanismo Residual Internacional de los Tribunales Penales
  8. Centro de Comercio Internacional (ITC)
  9. Oficina del Asesor Especial sobre África
  10. Representante Especial para la cuestión de los niños y los conflictos armados
  11. Representante Especial sobre la violencia sexual en los conflictos
  12. Representante Especial sobre la violencia contra los niños
  13. Comisión de Consolidación de la Paz
  14. Fondo para la Consolidación de la Paz
  15. Foro Permanente sobre los Afrodescendientes
  16. Alianza de Civilizaciones de la ONU
  17. Programa ONU-REDD (Reducción de emisiones por deforestación)
  18. Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD)
  19. Fondo de las Naciones Unidas para la Democracia (UNDEF)
  20. ONU-Energía
  21. ONU Mujeres (Igualdad de Género y Empoderamiento)
  22. Convención Marco sobre el Cambio Climático (UNFCCC)
  23. ONU-Hábitat (Asentamientos Humanos)
  24. Instituto de las Naciones Unidas para Formación Profesional e Investigaciones (UNITAR)
  25. ONU-Océanos
  26. Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA)
  27. Registro de Armas Convencionales de la ONU
  28. Junta de los Jefes Ejecutivos del Sistema de la ONU para la Coordinación (CEB)
  29. Escuela Superior del Sistema de las Naciones Unidas
  30. ONU-Agua
  31. Universidad de las Naciones Unidas (UNU)
  32. Pacto de Energía Libre de Carbono 24/7
  33. Consejo del Plan Colombo
  34. Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA)
  35. La Educación No Puede Esperar (Education Cannot Wait)
  36. Centro Europeo de Excelencia para la Lucha contra las Amenazas Híbridas
  37. Foro de Laboratorios Nacionales de Carreteras de Europa
  38. Coalición por la Libertad en Internet (Freedom Online Coalition)
  39. Fondo Global para el Compromiso de la Comunidad y la Resiliencia
  40. Foro Global contra el Terrorismo (GCTF)
  41. Foro Global sobre Ciberpericia
  42. Foro Global sobre Migración y Desarrollo
  43. Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global (IAI)
  44. Foro Intergubernamental sobre Minería, Minerales, Metales y Desarrollo Sostenible
  45. Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC)
  46. Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica (IPBES)
  47. Centro Internacional de Estudios para la Conservación de los Bienes Culturales (ICCROM)
  48. Comité Consultivo Internacional del Algodón
  49. Organización Internacional para el Derecho del Desarrollo (IDLO)
  50. Foro Internacional de Energía
  51. Federación Internacional de Consejos de las Artes y Agencias Culturales
  52. Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA)
  53. Instituto Internacional para la Justicia y el Estado de Derecho
  54. Grupo de Estudio Internacional sobre el Plomo y el Zinc
  55. Agencia Internacional de las Energías Renovables (IRENA)
  56. Alianza Solar Internacional (ISA)
  57. Organización Internacional de las Maderas Tropicales (OIMT)
  58. Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN)
  59. Instituto Panamericano de Geografía e Historia (IPGH)
  60. Asociación para la Cooperación en el Atlántico
  61. Acuerdo de Cooperación Regional para la Lucha contra la Piratería en Asia (ReCAAP)
  62. Consejo de Cooperación Regional
  63. Red de Políticas de Energías Renovables para el Siglo XXI (REN21)
  64. Centro de Ciencia y Tecnología en Ucrania
  65. Programa Regional del Pacífico para el Medio Ambiente (SPREP)
  66. Comisión de Venecia del Consejo de Europa

¿Por qué Estados Unidos se ha retirado de 66 organizaciones?

El retiro de Estados Unidos en 66 organizaciones se debe a que el gobierno de Donald Trump las considera “perjudiciales e ineficaces”, además de operar en contra de los intereses del país.

“Son innecesarias, derrochadoras, mal gestionadas, están al servicio de los intereses de actores que promueven sus propias agendas contrarias a las nuestras, o representan una amenaza para la soberanía, las libertades y la prosperidad general de nuestra nación”.

Anuncio de Estados Unidos

Además de que el propio presidente Trump dejó en claro que “no es aceptable enviar a estas instituciones el esfuerzo y la dedicación del pueblo estadounidense”, argumentado que Estados Unidos no obtiene nada a cambio.