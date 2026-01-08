A través de un comunicado el gobierno de Estados Unidos, encabezado por el presidente Donald Trump anunció su retiro 66 organizaciones, lista que incluye 31 instituciones adjuntas a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y 35 fuera de esta, las cuales son las siguientes:

Departamento de Asuntos Económicos y Sociales (DESA) Comisión Económica para África (CEPA/UNECA) Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico (CESPAP) Comisión Económica y Social para Asia Occidental (CESPAO) Comisión de Derecho Internacional Mecanismo Residual Internacional de los Tribunales Penales Centro de Comercio Internacional (ITC) Oficina del Asesor Especial sobre África Representante Especial para la cuestión de los niños y los conflictos armados Representante Especial sobre la violencia sexual en los conflictos Representante Especial sobre la violencia contra los niños Comisión de Consolidación de la Paz Fondo para la Consolidación de la Paz Foro Permanente sobre los Afrodescendientes Alianza de Civilizaciones de la ONU Programa ONU-REDD (Reducción de emisiones por deforestación) Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) Fondo de las Naciones Unidas para la Democracia (UNDEF) ONU-Energía ONU Mujeres (Igualdad de Género y Empoderamiento) Convención Marco sobre el Cambio Climático (UNFCCC) ONU-Hábitat (Asentamientos Humanos) Instituto de las Naciones Unidas para Formación Profesional e Investigaciones (UNITAR) ONU-Océanos Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) Registro de Armas Convencionales de la ONU Junta de los Jefes Ejecutivos del Sistema de la ONU para la Coordinación (CEB) Escuela Superior del Sistema de las Naciones Unidas ONU-Agua Universidad de las Naciones Unidas (UNU) Pacto de Energía Libre de Carbono 24/7 Consejo del Plan Colombo Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA) La Educación No Puede Esperar (Education Cannot Wait) Centro Europeo de Excelencia para la Lucha contra las Amenazas Híbridas Foro de Laboratorios Nacionales de Carreteras de Europa Coalición por la Libertad en Internet (Freedom Online Coalition) Fondo Global para el Compromiso de la Comunidad y la Resiliencia Foro Global contra el Terrorismo (GCTF) Foro Global sobre Ciberpericia Foro Global sobre Migración y Desarrollo Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global (IAI) Foro Intergubernamental sobre Minería, Minerales, Metales y Desarrollo Sostenible Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica (IPBES) Centro Internacional de Estudios para la Conservación de los Bienes Culturales (ICCROM) Comité Consultivo Internacional del Algodón Organización Internacional para el Derecho del Desarrollo (IDLO) Foro Internacional de Energía Federación Internacional de Consejos de las Artes y Agencias Culturales Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA) Instituto Internacional para la Justicia y el Estado de Derecho Grupo de Estudio Internacional sobre el Plomo y el Zinc Agencia Internacional de las Energías Renovables (IRENA) Alianza Solar Internacional (ISA) Organización Internacional de las Maderas Tropicales (OIMT) Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) Instituto Panamericano de Geografía e Historia (IPGH) Asociación para la Cooperación en el Atlántico Acuerdo de Cooperación Regional para la Lucha contra la Piratería en Asia (ReCAAP) Consejo de Cooperación Regional Red de Políticas de Energías Renovables para el Siglo XXI (REN21) Centro de Ciencia y Tecnología en Ucrania Programa Regional del Pacífico para el Medio Ambiente (SPREP) Comisión de Venecia del Consejo de Europa

¿Por qué Estados Unidos se ha retirado de 66 organizaciones?

El retiro de Estados Unidos en 66 organizaciones se debe a que el gobierno de Donald Trump las considera “perjudiciales e ineficaces”, además de operar en contra de los intereses del país.

“Son innecesarias, derrochadoras, mal gestionadas, están al servicio de los intereses de actores que promueven sus propias agendas contrarias a las nuestras, o representan una amenaza para la soberanía, las libertades y la prosperidad general de nuestra nación”. Anuncio de Estados Unidos

Además de que el propio presidente Trump dejó en claro que “no es aceptable enviar a estas instituciones el esfuerzo y la dedicación del pueblo estadounidense”, argumentado que Estados Unidos no obtiene nada a cambio.