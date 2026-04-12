La Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para el Líbano (UNIFIL), conformada por los llamado cascos azules, denunció que soldados de Israel los atacaron.

“En dos ocasiones hoy, soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) embistieron vehículos de la UNIFIL con un tanque Merkava, en un caso causando daños significativos. Los soldados habían bloqueado una carretera en Bayada que se utiliza para acceder a las posiciones de la UNIFIL" UNIFIL

Las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) embistieron vehículos de la UNIFIL con un tanque merkava y causaron daños significativos a sus vehículos.

Los militares bloquearon una carretera en al-Bayada, al sur de Líbano que se usa para acceder a las posiciones de la UNIFIL, entre otras acciones en su contra.

Soldados de Israel y la serie de ataques a los casos azules de la UNIFIL

Este domingo 12 de abril, la UNIFIL dijo que la semana pasada, soldados de Israel dispararon tiros de advertencia en la zona a pesar de que sus vehículos estaban plenamente identificables.

Se trata de ataques continuos pues a inicios de abril los soldados de Israel destruyeron la cámara de protección de fuerzas en la sede de la UNIFIL en Naqoura y en cinco posiciones más.

El 11 de abril grafitearon las ventanas del acceso peatonal a la sede, lo cual obstaculiza la visión al exterior.

La serie de ataques documentos son incompatibles con las obligaciones que tiene Israel de acuerdo a la resolución 1701 y con el requisito de garantizar la seguridad y protección de los cascos azules.

Casos azules de la UNIFIL van a seguir reportando violaciones de Israel en Líbano

La UNIFIL denunció que los soldados de Israel han bloqueado continuamente los movimientos de los cascos azules en la carretera de al-Bayada, además de negaciones de libertad de movimiento en otras áreas.

En otros momentos ha lanzado tiros de advertencia a escasos centímetros de los cascos azules que había descendido de su vehículo.

A pesar de ello, los cascos azules dijeron que permanecen en sus posiciones y van a continuar reportando de manera imparcial al Consejo de Seguridad de la ONU las violaciones que han observado.