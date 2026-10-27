Mediante un video en redes sociales, Clara Brugada celebró el triunfo de Lula da Silva en Brasil, afirmando que el mandatario “le ganó al poder del dinero”.

Ayer Lula le ganó a las oligarquías, al poder del dinero, al poder de las plataformas digitales y a las presiones imperiales. Ayer se levantó en Brasil la fuerza invencible de su pueblo. Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México resaltó lo ocurrido en los recientes comicios como una demostración de soberanía ante las presiones externas y otros intereses.

Reconoció que Lula da Silva demostró la relevancia de la “fuerza del pueblo” y también destacó la trayectoria política del líder brasileño como obrero sindicalista.

El triunfo de @LulaOficial nos demuestra que la fuerza del pueblo siempre es más grande que el poder del dinero. Un trabajador y sindicalista que aprendió a luchar por la justicia desde las fábricas le ganó a las oligarquías y a los intereses de unos cuantos.



Desde la Ciudad de… pic.twitter.com/rrRhq2Dfnl — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) October 26, 2026

Clara Brugada celebra triunfo de Lula en Brasil

Desde la Ciudad de México, Clara Brugada expresó su emoción tras la victoria electoral de Lula da Saliva, quien logró una remontada histórica frente al senador derechista Flávio Bolsonaro el pasado 25 de octubre 2026.

Clara Brugada aseguró que tras las recientes elecciones en Brasil no solo gana Lula, sino también “la esperanza de millones en el mundo”.

Al final de su mensaje, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México felicitó al pueblo brasileño por su decisión en las urnas.

Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil. (AP/Andre Penner / AP)

El pronunciamiento de Clara Brugada se suma al reconocimiento y celebración que han realizado figuras de la política en México por la reelección de Lula.

La presidenta Claudia Sheinbaum también celebró el resultado de la jornada electoral en Brasil, señalando que se trata de una señal positiva para América Latina en el contexto político de la región.