El nombre de Flávio Bolsonaro, hijo de Jair Bolsonaro, se viralizó en las redes sociales luego de que se dio a conocer que busca la presidencia de Brasil.

Flávio Bolsonaro es considerado uno de los más moderados de la familia y ahora competirá en las elecciones de Brasil en octubre del 2026.

¿Quién es Flávio Bolsonaro, hijo de Jair Bolsonaro que busca la presidencia de Brasil?

Flávio Nantes Bolsonaro es conocido por ser el hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro. Nació el 30 de abril de 1981.

Flávio Bolsonaro, hijo de Jair Bolsonaro (@flaviobolsonaro / Instagram)

De los hijos de Jair Bolsonaro es considerado el mayor articulador político, y es que es el más moderado de una radical familia de extrema derecha.

Flávio Nantes Bolsonaro es un abogado, emprendedor y político brasileño, fruto del primer matrimonio de Bolsonaro.

Flávio asumió el papel de portavoz de la familia en defensa del expresidente, pasó a tener un rol más preponderante en el Partido Liberal (PL).

¿Cuántos años tiene Flávio Bolsonaro, hijo de Jair Bolsonaro que busca la presidencia de Brasil?

Flávio Nantes Bolsonaro tiene 44 años de edad.

¿Quién es la esposa de Flávio Bolsonaro, hijo de Jair Bolsonaro que busca la presidencia de Brasil?

Flávio Bolsonaro se encuentra casado con la odontóloga Fernanda Antunes Figueira.

¿Cuántos hijos tiene Flávio Bolsonaro, hijo de Jair Bolsonaro que busca la presidencia de Brasil?

Flávio Bolsonaro tiene dos hijas.

¿Qué estudió Flávio Bolsonaro, hijo de Jair Bolsonaro que busca la presidencia de Brasil?

Flávio Bolsonaro es abogado y se sabe que estudió en la Universidade Candido Mendes y en la Universidade Federal do Río de Janeiro.

¿En qué ha trabajado Flávio Bolsonaro, hijo de Jair Bolsonaro que busca la presidencia de Brasil?

Desde el 2023, Flávio Nantes Bolsonaro es miembro de la Asamblea Legislativa del Estado de Río de Janeiro y se encuentra afiliado al Partido Social Liberal.

En las elecciones del 2016, Flávio Nantes Bolsonaro se postuló para alcalde de Río de Janeiro bajo el Partido Social Cristiano sin ningún éxito.

En 2018, Flávio Nantes Bolsonaro fue elegido para el Senado Federal en representación del Estado de Río de Janeiro.

Del 2003 al 2019, Flávio Nantes Bolsonaro fue Diputado Estatal de Río de Janeiro.

Desde el 1 de febrero del 2019, Flávio Nantes Bolsonaro se desarrolla como Senador federal de Brasil por Río De Janeiro.

Flávio Bolsonaro, hijo de Jair Bolsonaro, busca la presidencia de Brasil

El senador Flávio Bolsonaro confirmó que será candidato para las elecciones de Brasil del 2026.

Al igual que su padre Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro espera ser el mandatario de Brasil, siendo el relevo tras la condena y encarcelamiento de su padre.

La decisión responde al mandato explícito del propio exmandatario Jair Bolsonaro, quien fue sentenciado a 27 años de prisión por golpismo .

Flávio Bolsonaro destacó que no se va a quedar con los brazos cruzados viendo como el país atraviesa difíciles momentos.

“Nuestro país vive días difíciles, en los que muchos se sienten abandonados, el propio Gobierno roba a los jubilados, los narcoterroristas dominan las ciudades y explotan a los trabajadores, las empresas estatales han sido saqueadas de nuevo, se crean o aumentan constantemente nuevos impuestos, y nuestros hijos no tienen perspectivas de futuro” Flávio Bolsonaro

Concluyó su publicación con un mensaje de fe, característico de la retórica política conservadora brasileña, en el que enfatizó la importancia de su misión.

De esta manera, Flávio Bolsonaro pone punto final a las especulaciones sobre quién encabezaría el proyecto político de la derecha brasileña en los comicios previstos para octubre de 2026.

Como su padre, Flávio Bolsonaro promueve un Estado mínimo, un combate sin cuartel contra la delincuencia y la liberación de la venta de armas.