Tras la histórica victoria de Luiz Inácio Lula da Silva frente a Flávio Bolsonaro en las elecciones presidenciales de Brasil, Donald Trump cuestionó severamente el resultado.

A pesar de afirmar que no respaldó a ningún candidato, Donald Trump calificó los comicios de fraudulentos y corruptos, señalando que proyectaron una imagen muy negativa a nivel internacional.

“Yo no tomé partido, pero parece que es otro fraude electoral, francamente. No tomé partido, pero ha dejado una impresión terrible al mundo” Donald Trump, presidenta de Estados Unidos

Las críticas de Trump se centraron en la prórroga de dos horas implementada por la justicia electoral brasileña debido a fallas en el transporte público, una medida que también desató sospechas en el sector conservador.

Donald Trump calificó las elecciones de Brasil donde ganó Lula da Silva como “corruptas”

Tras el triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva sobre Flávio Bolsonaro, Donald Trump afirmó que los comicios le parecieron “terribles”, “manipulados” y que dejaron una “impresión terrible al mundo”.

Donald Trump sostuvo que los procesos electorales en cualquier país “tienen que ser indiscutibles”.

“Las elecciones tienen que ser incuestionables, y a mí me pareció que se veía muy mal” Donald Trump, presidenta de Estados Unidos

Criticó específicamente la extensión de dos horas en el horario de votación aprobada por las autoridades judiciales, calificándola de “muy extraña”, y puso en duda la transparencia en la tabulación de los votos.

Reiteró en varias ocasiones que “no tomó partido” ni respaldó oficialmente a ningún candidato durante la contienda.

Pese a sus duras críticas hacia el desarrollo del proceso electoral, aclaró que le cae bien Lula y que se lleva “muy bien con él”.

“Me llevo muy bien con él. Simplemente creo que tiene muy mala pinta las elecciones, la forma en la que se hizo la tabulación. La prórroga que se dio fue muy extraña” Donald Trump, presidenta de Estados Unidos

Al ser preguntado si planeaba intervenir o actuar al respecto, afirmó: “Yo no estoy gobernando Brasil. Estoy gobernando Estados Unidos”.

¿Cómo es la relación de Donald Trump con Brasil?

La relación entre Donald Trump y Brasil ha estado marcada por una fuerte polarización ideológica, presiones económicas y posturas diplomáticas contrapuestas.

Trump ha mantenido un vínculo estrecho con Jair Bolsonaro y su hijo Flávio Bolsonaro. Durante la contienda electoral brasileña, la administración de Trump favoreció al candidato conservador, recibiéndolo en el Despacho Oval de la Casa Blanca.

Luiz Inácio Lula da Silva acusó abiertamente al gobierno de Trump de “injerencia electoral” y de promover la desestabilización.

En su discurso de victoria tras ganar las elecciones, así como en intervenciones ante la ONU, Lula reafirmó la independencia del país declarando que Brasil “no será patio trasero de nadie”.

A pesar de las marcadas diferencias ideológicas y de los señalamientos sobre las elecciones, Trump ha sostenido de manera recurrente que tiene buena química personal y se lleva “muy bien” con Lula, mientras los canales diplomáticos formales entre ambas naciones se mantienen activos.