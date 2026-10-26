Diego Luna celebró el triunfo de Lula da Silva en Brasil, asegurando que le “dio gusto” lo ocurrido en las recientes elecciones.

“La verdad sí...sobre todo por ese pulmón que representa Brasil. Por tantos amigos y amigas que tengo allá que estaban muy preocupados con lo que estaba pasando. La verdad es que sí sonreí y me dio gusto.. sobre todo que no llegara esta otra cara de Bolsonaro.” Diego Luna, actor

En una entrevista con Carlos Loret de Mola para promocionar su película Ceniza en la Boca, el actor y director mexicano expresó su satisfacción tras el resultado que otorgó la victoria al líder brasileño del Partido de los Trabajadores.

Diego Luna celebra el triunfo de Lula da Silva en Brasil y reflexiona sobre la migración

Luego de reconocer la importancia del triunfo de Lula da Silva en Brasil, Diego Luna también reflexionó sobre la migración.

Ante la pregunta de sí los gobiernos de izquierda han resuelto la migración, tema que trata en su nueva película, Diego Luna reconoció que hay “una deuda brutal” con la población que reciben todos los países del mundo.

Diego Luna, actor. (Fernando Carranza García/Cuartoscuro / Fernando Carranza García)

Con su pronunciamiento celebrando la victoria de Lula da Silva, el actor de Andor se sumó a las voces internacionales del gremio del entretenimiento que han mostrado su simpatía por lo ocurrido en las históricas elecciones de Brasil.

En México, figuras como Guillermo del Toro y Gael García Bernal también apoyaron a Lula da Silva previo a los comicios donde el político brasileño derrotó al al senador derechista Flávio Bolsonaro.

Logrando una remontada durante la segunda vuelta electoral el pasado 25 de octubre.