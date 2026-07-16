Con al afirmación de que “las Malvinas son argentinas”, la Cancillería de Argentina emitió una protesta diplomática por la presencia un buque militar británico en dichas islas.

La nota formal de protesta se presentó el lunes 13 de julio a la Embajada del Reunion Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte por la presencia “ilegal” del buque militar HMS Medway en las Islas Malvinas, el cual pertenece a la Marina Real Británica.

De acuerdo con Argentina, no fueron notificados de su presencia, en concordancia con los acuerdos y declaraciones bilaterales vigentes relacionados al transito en el Mar Territorial argentino.

Argentina rechaza incursión militar de Reino Unido en las Islas Malvinas

De esta manera, el gobierno de Argentina rechazó cualquier incursión militar en jurisdicción argentina.

Para el país sudamericano, con ello se documenta una violación a los acuerdos asumidos por los dos gobiernos en la Declaración Conjunta del 25 de septiembre de 1991.

Además, Argentina dijo que es un acto unilateral y es deber de ambas naciones abstenerse de alterar la situación mientas la disputa de la soberanía de las Islas Malvinas siga pendiente de solucionar .

Argentina denuncia varias acciones unilaterales de Reino Unido en torno a las Islas Malvinas

Argentina denunció una serie de acciones unilaterales por parte de Reino Unido, a pesar de la resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas que exhorta a ambas naciones a que no realicen modificaciones unilaterales en la situación de las Islas Malvinas.

Argentina aseguró que sus esfuerzos son por avanzar a una solución pacifica y negociada de la controversia.