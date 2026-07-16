Victoria Villarruel, vicepresidenta de Argentina, encendió el ánimo tras el partido contra Inglaterra con un mensaje sobre Las Islas Malvinas, afirmando que “no era un partido más” el que se disputó.

“¡Finalista del Mundial de Argentina! ¡Gracias Enzo, gracias Lautaro, gracias a la selección argentina por darnos una alegría más! ¡No era solo otro partido!” Victoria Villarruel, vicepresidenta de Argentina

Un día antes del partido, Victoria Villarruel había calificado como "piratas" y "enemigos" a los ingleses, acusando a ese país de haber despojado a Argentina de las Islas Malvinas hace más de 40 años.

Con el triunfo de Argentina, nuevamente reiteró su reclamo al compartir la acción de los jugadores Lisandro Martínez y Giovani Lo Celso, quienes mostraron una pancarta al final del partido que decía “Las Malvinas son argentinas”.

Argentina y las Islas Malvinas (Especial)

Victoria Villarruel reitera reclamo sobre las Islas Malvinas tras triunfo de Argentina sobre Inglaterra

En redes sociales, Victoria Villarruel celebró que Argentina sea uno de los finalistas del Mundial y agradeció especialmente a Enzo Fernández y Lautaro Martínez, quienes anotaron los dos goles que dieron el triunfo.

Un día antes del partido que terminó 2-1 a favor de Argentina, la vicepresidenta Victoria Villarruel había calificado a Inglaterra como “piratas usurpadores” en referencia a la situación de Las Malvinas.

En su mensaje de reclamo, señaló que “con los ingleses siempre es algo más” y reiteró que, sin importar el tiempo transcurrido, siempre reclamarán su soberanía sobre las islas.

“No es un partido más. No voy a ser políticamente correcta ni pecho frío, contra los ingleses siempre es algo más. Es Malvinas, es el Diego, es la última de Leo y es pararles el carro a los invasores... ¡Aguante Argentina! ¡Porque hasta el último suspiro vamos a reclamar lo nuestro!" Victoria Villarruel, vicepresidenta de Argentina

Argentina y las Islas Malvinas

Victoria Villarruel asegura que el Argentina vs Inglaterra era más que futbol

Victoria Villarruel agregó que su padre, un veterano de la Guerra de las Malvinas, le enseñó que “quien te invade más de una vez siempre es un enemigo”, por lo que defendió que este partido en especial iba más allá de lo deportivo.

“No seamos tan tibios como para pensar que esto solo va de fútbol” dijo, y acusó que Inglaterra sigue merodeando en sus islas, cruzando su territorio sin permiso y usurpando recursos impunemente.