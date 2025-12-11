Durante una conferencia de prensa en Noruega tras ganar el Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado fue cuestionada sobre la invasión de Estados Unidos a Venezuela, y su respuesta sorprendió a todos.

María Corina Machado responde sobre la intervención militar de Estados Unidos

El pasado 10 de diciembre, María Corina Machado ganó el Premio Nobel de la Paz 2025, y aunque no pudo llegar a tiempo para recibirlo, su hija, Ana Corina Sosa lo hizo en su nombre.

Ahora ya instalada en Oslo, Noruega, María Corina Machado fue cuestionada sobre la intervención militar que Donald Trump dijo que hará a Venezuela en contra de Nicolás Maduro y el narcotráfico, a lo que la ganadora del Nobel de la Paz respondió:

“Venezuela ya ha sido invadida. Tenemos agentes rusos e iraníes. Tenemos grupos terroristas como Hezbolá y Hamás, que operan libremente en consonancia con el régimen”. María Corina Machado

Por lo que para María Corina Machado, la intervención de Estados Unidos a Venezuela no sería lo peor que le pase a su país de origen, especialmente con Nicolás Maduro al mando.

🇻🇪 | AHORA: Reportero: ¿Estaría usted conforme con una intervención militar de Estados Unidos en Venezuela?



María Corina Machado: "Venezuela ya ha sido invadida. Tenemos agentes rusos e iraníes. Tenemos grupos terroristas como Hezbolá y Hamás, que operan libremente en… pic.twitter.com/tegpzmQRJS — Alerta News 24 (@AlertaNews24) December 11, 2025

María Corina Machado asegura que Venezuela será un centro energético, tecnológico y democrático de Latinoamérica

María Corina Machado dio su opinión sobre la intervención militar de Estados Unidos a Venezuela, asegurando que el país ya había sido invadido.

Sin embargo, en unas palabras más optimistas, María Corina Machado aseguró que Venezuela se convertirá próximamente en un centro energético, tecnológico y democrático de América Latina:

“Convertiremos a Venezuela en el centro energético, tecnológico y democrático de las Américas. Los acogeremos a todos en un país brillante, democrático y libre, y eso sucederá pronto”. Maria Corina Machado

Estas palabras de María Corina Machado han hecho eco en los medios internacionales, pues ahora que está lejos de Venezuela, nuevamente está alzando la voz en contra del régimen de Nicolás Maduro.