Crece la tensión. Este jueves el Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso nuevas sanciones a la familia de Nicolás Maduro.

De acuerdo con lo publicado por la agencia Reuters, éstas afectan a tres sobrinos de Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro, de 63 años de edad.

Así como a seis petroleros y seis compañías navieras que trasladaron petróleo venezolano a mercados internacionales.

Un duro golpe a Venezuela, cuya principal fuente de ingresos son las exportaciones petroleras.

Entre las compañías navieras que han sido sancionados se encuentran:

H. Constance, construido en 2002

Lattafa, construido en 2003

Una naviera panameña

Una naviera de las Islas Cook

Una naviera de Hong Kong

Entre los petroleros sancionados, está:

Franqui Flores, sobrino de Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro.

Efraín Antonio Campo Flores, sobrino de Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro.

Ambos son conocidos como los “narco sobrinos” luego de ser arrestados en 2015, en Haití, durante un operativo encubierto de la DEA.

En 2016 fueron sentenciados a 18 años de prisión por traficar cocaína; sin embargo, obtuvieron su libertad en un intercambio de prisiones con Venezuela en 2022.

Franqui Francisco Flores de Freitas y Efraín Antonio Campo Flores, sobrinos políticos de Nicolás Maduro (@VenezuelaAnons)

Nicolás Maduro quiere irse de Venezuela

Mientras que Nicolás Maduro le jura absoluta lealtad al pueblo venezolano, se dice que el mandatario está dispuesto a irse de Venezuela.

El pasado 21 de noviembre trascendió que Nicolás Maduro y Donald Trump tuvieron una conversación telefónica en la que el líder chavista hizo algunas peticiones para abandonar el país latinoamericano.

Algunas de sus peticiones son:

Amnistía absoluta para él y para toda familia

El archivo de la causa abierta contra él en relación a la Corte Penal Internacional.

Eliminación de sanciones a funcionarios venezolanos acusados por Estados Unidos de narcotráfico, corrupción y abuso contra los derechos humanos.

Nombramiento de Delcy Rodríguez como vicepresidenta de un gobierno interno antes de convocar las nuevas elecciones.

Nicolás Maduro revela detalles de la llamada telefónica que sostuvo con Donald Trump y asegura que el diálogo fue respetuoso en todo momento (Michelle Rojas)

Aunque Donald Trump, de 79 años de edad, habría rechazado algunas peticiones le propuso alojarse en cualquier país junto a su familia.

Según el columnista Orlando Avendaño, Nicolás Maduro está considerando exiliarse en Rusia, por lo que ha estado en contacto con el Presidente de Belorrusia, Aleksandr Lukashenko, de 71 años de edad.