María Corina Machado, líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, llegó el miércoles 10 de diciembre de 2025 a la ciudad de Oslo, Noruega, donde brindó un mensaje a la salida del Grand Hotel.

Decenas de venezolanos que también se encontraban en Oslo acudieron a recibir a María Corina Machado tras casi un año de vivir en clandestinidad en Venezuela para mostrarle su apoyo, entre gritos, festejos y abrazos.

Aunque en un principio se creía imposible la salida de María Corina Machado e incluso se rumoró el uso de una lancha, más tarde se confirmó que logró trasladarse en un avión privado con matrícula mexicana de la firma Go2Jets.

María Corina Machado envía un poderoso mensaje con su llega a Oslo

Horas después de que Ana Corina Sosa, hija de María Corina Machado, recibiera a su nombre el Premio Nobel de la Paz, la líder de la oposición llegó a Oslo en un avión con matrícula mexicana con base en Querétaro.

María Corina Machado se alojó en el Grand Hotel, donde con su presencia envió un poderoso mensaje de unidad y esperanza a los venezolanos que la esperaron por horas al grito de “¡Valiente!" y que además pudieron abrazarla.

Maria Corina Machado (X )

Desde la mañana, Ana Corina Sosa había confirmado que su madre se encontraba a salvo y que llegaría más tarde al país para reunirse con su familia al salir de Grand Hotel.

De igual manera, el presidente del Comité Nobel Noruego, Jørgen Watne Frydnes, dijo que Machado no comparecería en el balcón del Grand Hotel, dado que su deseo era reunirse con sus hijos a quienes no veía desde hace dos años.