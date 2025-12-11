Durante la conferencia matutina de este jueves 11 de diciembre, Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre el Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado y ella aseguró que siempre defenderá “la autodeterminación de los pueblos”.

¿Qué dijo Claudia Sheinbaum sobre María Corina Machado y el Premio Nobel de la Paz?

Este 11 de diciembre, durante la ronda de preguntas a la presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia matutina, se le preguntó qué opinaba sobre la entrega del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado, opositora del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

A lo que Claudia Sheinbaum reiteró que México siempre defenderá “la autodeterminación de los Pueblos” tras ser cuestionada sobre su opinión sobre el Premio Nobel de la Paz de María Corina Machado:

“La última vez dije ‘sin comentarios’ y sigo diciendo sin comentarios. Es muy importante decir que México siempre va a defender la autodeterminación de los pueblos, la no invasión, la no injerencia y la decisión de los pueblos de tener a los gobiernos que decidan los propios pueblos” Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum aseguró que ante la situación que vive actualmente Venezuela, México siempre tendrá la misma opinión sobre la no intervención, utilizar el diálogo para resolver cualquier conflicto, así como la solución pacífica y la autodeterminación de los pueblos.

Posteriormente, Claudia Sheinbaum ya no opinó nada más acerca de la entrega del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado.