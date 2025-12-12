El veterano de guerra que lideró la operación para llevar a María Corina Machado a Noruega

Se ha revelado la identidad del veterano de guerra que lideró la operación para llevar a María Corina Machado a Noruega.

Se trató de una operación de alto riesgo bautizada como Dinamita Dorada y que estuvo liderada por el exmilitar estadounidense Bryan Stern.

Bryan Stern es fundador de Grey Bull Rescue Foundation, una empresa privada con sede en Florida especializada en extracciones y rescates en zonas de conflicto.

Y fue el encargado de liderar la operación para que María Corina Machado lograse escapar de Venezuela.

La ganadora del Nobel de la Paz, María Corina Machado, habla durante una conferencia de prensa en Oslo, Noruega (Stian Lysberg Solum/NTB Scanpix, Pool Foto via AP / AP)

En entrevista con CBS News, Bryan Stern puntualizó que ni Donald Trump ni Estados Unidos invirtieron “ni un solo centavo” en la operación para que María Corina Machado pudiese viajar a Oslo para recibir el Premio Nobel de la Paz.

Destacó que la operación ha sido financiada por “algunos donantes” y “ninguno de ellos es un alto cargo estadounidense”.

“El gobierno de Estados Unidos no aportó un solo centavo, al menos que yo sepa (…) Soy el contratista especializado en extracciones, y nunca he sido contratado por Donald Trump” Bryan Stern

Bryan Stern reconoció que Estados Unidos sí participó en la fuga, pues su empresa colaboró “de forma no oficial” con el ejército estadounidense para trazar los planes de la opositora venezolana y “evitar ser detectados”.

Funcionarios norteamericanos siguieron el proceso en tiempo real mediante mensajes de WhatsApp y notas de voz de Stern y su equipo.

Bryan Stern quien dirige la Grey Bull Rescue contó al canal CBS la operación que llevó a cabo para sacar a María Corina Machado de Venezuela:



“Ella es la primera ganadora del Premio Nobel que hemos rescatado jamás." pic.twitter.com/mnEF1Syl6c — Gustavo Cardenas (@gustav0cardenas) December 12, 2025

Así fue la operación para sacar a María Corina Machado de Venezuela y llevarla a Noruega

Durante los preparativos de la operación Dinamita Dorada, se planearon menos nueve escenarios posibles, desde rescates aéreos o en helicóptero hasta sacarla por Guyana o Colombia.

También se sembraron rumores falsos para que el mundo la buscara por los lugares equivocados.

Bryan Stern, distinguido con la prestigiosa condecoración Corazón Púrpura, reconoció que se trató de la operación de mayor perfil que han realizado, debido a que era una cara muy reconocida.

La operación de Stern comenzó a las 9 p.m. del viernes 5 de diciembre cuando un excolega dijo que tenía una misión especial para extraer un “paquete” importante de Venezuela

El lunes por la tarde cuando Machado salió de su escondite con peluca y disfraz

El plan era que Machado y sus cómplices se reunieran con los agentes que la esperaban en el pueblo pesquero y luego viajaran en su pequeño bote por el Golfo de Venezuela hasta un punto de encuentro acordado en medio del mar

Ante el miedo de que Estados Unidos los bombardeara, Stern informó a los funcionarios de defensa estadounidenses que estaba operando en la zona

La lancha de Manchado tardó en llegar y habían perdido comunicación con ella

Alrededor de las 11 de la noche se restableció la conexión y finalmente la localizaron y Manchado subió a la segunda embarcación

Durante el duro viaje a Curazao, Machado habló principalmente de su hija

Tras permanecer unas horas en Curazao, el miércoles por la mañana Machado abordó un avión privado que había volado desde Miami, proporcionado por uno de los donantes de la operación

En entrevista con CBS News, Bryan Stern reconoció que María Corina Machado no se quejó ni una vez pese a las condiciones del viaje donde ella solo contaba con un jersey para protegerse de las condiciones climáticas.

El trayecto por mar fue peligroso debido a las malas condiciones meteorológicas y grandes olas, que hacían que fuera difícil para el sistema de radares.

Bryan Stern reveló que María Corina Machado le confesó su deseo de volver a Venezuela para seguir en la lucha.

Sin embargo, Bryan Stern le pidió a María Corina Machado no volver, pero cree que ella hará lo que tenga que hacer porque es una “heroína de su pueblo”.

“Solo hemos hecho extracciones, nunca al revés. Es ella quien tiene que decidir si volver, pero creo que no debería hacerlo (...) Creo que está loca al pensar esto, pero ella es muy fuerte, no la llaman la dama de hierro por nada” Bryan Stern