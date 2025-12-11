A través de un comunicado, el Instituto Nacional de Migración (INM) desmintió que, María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025, haya pasado por México para ir a Noruega.

¿Qué dijo el INM sobre María Corina Machado y su recorrido hacia Noruega?

El pasado 10 de diciembre se hizo entrega del Premio Nobel de la Paz 2025 a María Corina Machado, principal opositora del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela y quien por su seguridad, permanecía escondida en su país de origen.

Posteriormente se reveló que, para ir a Oslo, Noruega se trasladó de manera anónima y con varios peligros en el camino; algunos aseguraban que pasó por México para ir al país europeo.

El Instituto Nacional de Migración (INM) desmiente que María Corina Machado haya pasado por México para ir a Noruega (@INAMI_mx / X )

Sin embargo, el INM ha desmentido esta versión pues aseguró que “no existe registro de entrada o salida del territorio nacional” de María Corina Machado, tal y como aseguraban algunos medios de comunicación.

Pues cabe mencionar que el reportero Armando Guzmán de The Washington Post aseguró que para salir de Venezuela, María Corina Machado se trasladó a México, específicamente a Querétaro de donde salió una aeronave y pasó por:

Quéretaro

Toluca

Miami

Curazao

Asimismo él aseguró que quien ayudó a salir a María Corina Machado de Venezuela, fue Estados Unidos para que llegara sana y salva a la ciudad de Oslo en Noruega.

No obstante, hasta el momento el INM ha desmentido esta versión sobre el supuesto paso por México de María Corina Machado hacia Noruega tras salir de Venezuela.