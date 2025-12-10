Ante la ausencia de María Corina Machado, su hija, Ana Corina Sosa fue la responsable de recibir el Premio Nobel de la Paz en su nombre, asegurando que tanto ella, su madre y familia van a regresar a casa.

Hija de María Corina Machado promete abrazarla en entrega de Nobel de la Paz

Este 10 de diciembre se llevó a cabo la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz, ganado por la opositora del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela: María Corina Machado; sin embargo, al no poder llegar a tiempo, su hija Ana Corina Sosa fue quien recibió el galardón en su nombre.

Durante su discurso de aceptación, Ana Corina Sosa aseguró que pronto podrían regresar a casa y reveló que pronto podría abrazar a su madre, María Corina Machado, a quien no ha visto en dos años por si situación.

“Mi madre no ha podido estar y formar parte de esta ceremonia, pero nunca rompe una promesa y por eso puedo decir con toda la felicidad de mi corazón que en un par de horas podremos abrazarla en Oslo.” Ana Corina Sosa, hija de María Corina Machado

“Estoy aquí en lugar de mi madre, María Corina Machado, que ha unido a millones de venezolanos en un esfuerzo extraordinario que han honrado con el Premio Nobel de la Paz. Ella no pudo estar presente y tomar parte de esta ceremonia, y debo decir que mi madre nunca rompe una promesa y por eso puedo decir con toda la felicidad de mi corazón que en un par de horas podremos abrazarla en Oslo después de 16 meses.” Ana Corina Sosa, hija de María Corina Machado

Ana Corina Sosa, hija de María Corina Machado, fue recibida con aplausos mientras aceptaban el Premio Nobel de la Paz en nombre de su madre, asegurando que lo que la impulsa a seguir con su lucha es vivir en una Venezuela libre “y ella nunca se dará por vencida”.