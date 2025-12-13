María Corina Machado ha vivido en la clandestinidad en Venezuela desde agosto de 2024, por lo que su salida del país para viajar a Noruega, asegura, estuvo llena de riesgos.

La opositora del gobierno de Nicolás Maduro se trasladó esta semana hasta Oslo para recibir su Premio Nobel de la Paz. Sin embargo, por temas de seguridad no ha querido revelar los detalles logísticos de su travesía.

“Hubo momentos que sentí que había riesgo real para mi vida, y que fue un momento también muy espiritual porque, al final simplemente sentí que estaba en las manos de Dios”. María Corina Machado

María Corina Machado quiere regresar a Venezuela lo antes posible

En sus declaraciones, María Corina Machado descartó cualquier posibilidad de hacer una gira por Europa tras recibir su Premio Nobel de la Paz.

Por el contrario, la opositora declaró que quiere regresar a su nación lo antes posible. Pero, al igual que con su salida de Venezuela, lo tiene que hacer con cautela para garantizar su seguridad.

La ganadora del Nobel de la Paz, María Corina Machado, habla durante una conferencia de prensa en Oslo, Noruega (Stian Lysberg Solum/NTB Scanpix, Pool Foto via AP / AP)

La ganadora del Premio Nobel agregó que quiere aprovechar el tiempo para poder estar con sus tres hijos, su madre y sus tres hermanas, así como sostener algunas reuniones con colegas suyos del exterior.

“Yo no voy a dar ningún detalle, no voy a hacer ningún comentario de la parte logística de este proceso”, comentó Corina Machado de su viaje.

De acuerdo con el Wall Street Journal, la opositora salió de Caracas el lunes 8 de diciembre disfrazada con una peluca hasta llegar a un pueblo de pescadores.

El medio reporta que ella y su equipo tuvieron que cruzar por varios puntos de control militar.

Desde el pueblo habría emprendido un viaje por el mar Caribe hasta llegar Curazao. Según el medio, el ejército estadounidense sabía del viaje de Corina Machado.

Ahora la opositora y su equipo no quieren revelar cuál será su siguiente movimiento o destino a llegar.