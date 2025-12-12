Nicolás Maduro se burló de la llegada de su principal opositora a Oslo, donde recibió el Premio Nobel de la Paz.

De acuerdo con el mandatario venezolano, María Corina Machado “hizo el ridículo”, dando a entender que llegó llorando porque nadie la quiere en Venezuela.

“Salió respirando por la herida, porque este pueblo está unido, movilizado, victorioso y este pueblo derrotó el fascismo, derrotó a los nazis, derrotó a los apellidos y más nunca volverán los apellidos a Venezuela”. Nicolás Maduro

Nicolás Maduro señala a María Corina Machado por apoyar intervención militar en Venezuela

En su discurso, Nicolás Maduro puntualizó a sus seguidores en torno a las declaraciones que dio Corina Machado en Oslo.

Y es que la opositora habría hecho referencia a la incautación que el gobierno de Estados Unidos hizo de un buque petrolero en aguas venezolanas.

Nicolás Maduro advirtió que María Corina Machado aplaudió los recientes acontecimientos, mismos que fueron confirmados por el presidente Donald Trump.

Sin embargo, al igual que en sus últimos discursos tras la incautación, el mandatario venezolano hizo un llamado a no permitir ningún tipo de intervención extranjera en Venezuela.

“Hoy salió en una rueda de prensa hablando inglés, llamando que invadan Venezuela, hoy salió aplaudiendo y apoyando el secuestro armado del barco petrolero<b> </b>que llevaba petróleo venezolano, hoy salió delinquiendo, delinquiendo y delinquiendo" Nicolás Maduro

Por su parte, en sus declaraciones desde Oslo, María Corina Machado dijo que la oposición venezolana trabaja a la par del gobierno de Donald Trump, esto como parte de su plan de transición en Venezuela y la cada vez más sonada salida de Maduro.

Sin embargo, la opositora aseguró no ser parte de las operaciones navales que Estados Unidos ha estado llevando en el Caribe y el Pacífico.

Fue el pasado miércoles 10 de diciembre cuando Estados Unidos incautó un buque petrolero, asegurando que era utilizado para transportar petróleo sancionado.