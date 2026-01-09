Tras el aumento de tensión entre Estados Unidos y Colombia, Donald Trump confirmó una reunión con Gustavo Petro en la Casa Blanca.

A través de un mensaje breve en la red social Truth Social, Donald Trump adelantó que será a principios del mes de febrero que se vea cara a cara con Gustavo Petro.

“Espero con interés reunirme con Gustavo Petro, presidente de Colombia, en la Casa Blanca durante la primera semana de febrero” Donald Trump

Donald Trump confirma reunión con Gustavo Petro en la Casa Blanca en febrero

Donald Trump y Gustavo Petro protagonizaron una confrontación verbal durante el año pasado; sin embargo, tal parece que en este 2026 buscan dejar a lado sus diferencias.

Trump y Petro alistan reunión para febrero (Donald Trump / Truth Social )

Tras una llamada telefónica que rebajó la tensión entre Washington y Bogotá, Donald Trump confirma reunión con Gustavo Petro en la Casa Blanca durante la primera semana de febrero.

En su mensaje en Truth Social, Donald Trump señaló que este encuentro “funcionará muy bien para Colombia y para Estados Unidos”.

La reunión entre Donald Trump y Gustavo Petro marcaría un nuevo capítulo en la relación entre Estados Unidos y Colombia.

Hasta el momento, no hay una respuesta pública del Gobierno de Colombia ni confirmación adicional sobre la fecha exacta del encuentro.

Donald Trump adelanta que en su reunión con Gustavo Petro estará enfocada en frenar el flujo de drogas a Estados Unidos

Aunque se trató de un breve mensaje, Donald Trump hizo énfasis que su reunión con Gustavo Petro estaría enfocada en la cooperación para frenar el flujo de drogas hacia territorio estadounidense.

Donald Trump destacó que el flujo de cocaína y otras drogas debe de ser detenido antes de llegar a Estados Unidos.

“Estoy seguro de que será muy beneficioso para Colombia y Estados Unidos, pero es necesario impedir la entrada de cocaína y otras drogas a Estados Unidos. ¡Gracias por su atención!” Donald Trump

Aunque no dio más detalles sobre la agenda con Colombia, Donald Trump dejó en claro que su principal objetivo es el narcotráfico, por lo que será un tema clave en su dialogo con Gustavo Petro.

Donald Trump y Gustavo Petro han chocado repetidamente sobre temas como narcotráfico, aranceles y migración.