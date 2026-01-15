La noche del miércoles 14 de enero, el presidente Gustavo Petro confirmó una reunión con Donald Trump. El encuentro se llevará a cabo en la Casa Blanca el próximo 3 de febrero:

“El Consejo de Ministros tiene un tema [sobre narcotráfico)], que es el que ha intensificado el debate entre Estados Unidos y Colombia que ha terminado con una posibilidad de reunión que será el 3 de febrero, ya veremos los resultados de esa reunión, que es determinante”. Gustavo Petro

Esta noticia llega después de una serie de amenazas por parte de Donald Trump y una llamada telefónica que ambos sostuvieron la semana pasada, la cual ayudó a calmar las tensiones entre ambas naciones.

Gustavo Petro (AP )

Gustavo Petro hablará con Trump sobre lucha contra el narcotráfico

Parte del conflicto entre Petro y Trump radica en que el mandatario estadounidense acusó a su homólogo colombiano de narcotráfico.

A la par, Donald Trump amenazó con una incursión militar en suelo colombiano similar a la que ordenó en Venzuela y que terminó en la captura de Nicolás Maduro.

En su anuncio, Gustavo Petro aseguró que llevará hasta la Casa Blanca los datos de su gobierno que demostrarían el trabajo que se hace desde Colombia para combatir el narcotráfico.

Esta misma semana, Pedro Sánchez Suárez, ministro de defensa colombiano, sostuvo una reunión con altos funcionarios de Estados Unidos en Washington.

El motivo de este encuentro fue, precisamente, abordar una lucha conjunta contra el narcotráfico.

Pedro Sánchez Suárez se refirió a este problema como el gran “enemigo en común” que tienen Estados Unidos y Colombia.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. (Evan Vucci/AP / AP)

Ahora ya solo falta una confirmación por parte de Donald Trump, quien tras la llamada con Petro dijo sentirse honrado de haber entablado comunicación con su homólogo.