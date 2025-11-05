La Chupitos rompe el silencio tras sufrir racismo en un hotel de Estados Unidos y buscará proceder en contra del lugar: “Hasta donde tope”.

Liliana Arriaga -de 53 años de edad- conocida como La Chupitos, denunció que fue víctima de discriminación por parte de los trabajadores de un hotel en Texas.

La Chupitos buscará justicia tras ser discriminada en hotel de Estados Unidos

En entrevista con Ventaneando, La Chupitos habló del caso de racismo que sufrió en Texas, luego de que los empleados de un hotel la amenazaran con llamar al ICE.

La Chupitas narra que acudió a Texas para acompañar a su nieta a una competencia de porristas y solo se tardó 15 minutos para entregar su cuarto de hotel.

“Mi esposo les dijo que estaba terminando de hacer las maletas, pero insistieron con gritos y maldiciones en inglés. Mi nieta comenzó a llorar del susto” La Chupitos

Esto provocó que empleados del lugar llegaran a su habitación y le exigieron con una actitud grosera que abandonara el lugar.

La situación escaló y los empleados llamaron a la policía, por lo que ella hizo lo mismo, pues tenía evidencia de que la habían amenazado.

La Chupitos aclaró que su esposo e hijos son ciudadanos norteamericanos y ella trabaja en el país legalmente.

“Nos trataron como si fuéramos ilegales solo por nuestro color de piel y la forma en que hablamos. Mi esposo es norteamericano, mis hijos también, y tenemos los papeles en regla” La Chupitos

Al final, la policía acudió al lugar y le dio la razón a La Chupitos, los empleados no tenían motivo para ser tan agresivos.

Incluso, la policía le recomendó a La Chupitos llegar a instancias legales para demandar a los involucrados en el caso de racismo.

La Chupitos quiere justicia y llegará hasta las últimas consecuencias

Liliana Arriaga se tomó muy en serio la recomendación de la policía de Texas y buscará iniciar un proceso legal contra el hotel donde la discriminaron.

“Me dijeron que sí, que están mal ellos. Que si quiero continuar, lo haga” La Chupitos

La chupitos se encuentra trabajando en Estados Unidos, por lo que sí puede iniciar un proceso legal contra el hotel e incluso contra los empleados.

“Sí me gustaría seguirle hasta donde tope, porque no se vale que sigamos así. No se vale el racismo, no se vale el abuso” La Chupitos

La comediante fue firme, buscará agotar todas las instancias hasta que los empleados y el hotel racistas paguen por haberla agredido.