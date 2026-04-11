El presidente Donald Trump informó que Estados Unidos inició una operación de limpieza en el Estrecho de Ormuz; fuerzas de Irán habrían confirmado esto y amenazaron con contraatacar.

A través de redes sociales, Donald Trump aseguró que Irán está derrotado, pese a lo que informan los medios de comunicación y dijo que iniciaría una operación en el Estrecho de Ormuz para liberarlo.

Donald Trump inicia limpieza en Estrecho de Ormuz; Irán advierte contraataque

Pese al alto al fuego acordado en Irán, el conflicto sigue creciendo ante el cobro para el tránsito del Estrecho de Ormuz, por lo que Donald Trump inició una operación de limpieza.

Donald Trump inicia limpieza en Estrecho de Ormuz; Irán advierte contraatacar (Captura de pantalla)

En repetidas ocasiones, Donald Trump hizo un llamado a Irán para que liberará el Estrecho de Ormuz, pues esto había sido una de las condiciones para el alto al fuego.

Donald Trump destacó que esta operación la hace “como un favor a países de todo el mundo” como China, Francia y Alemania; acusó que estos “no tienen el valor ni la voluntad de hacer este trabajo ellos mismos”.

Fuentes iraníes confirmaron que un barco destructor de Estados Unidos se dirigía al Estrecho de Ormuz desde el puerto de Fujairah; Irán advirtió que, si este seguía avanzando, lanzaría un ataque.