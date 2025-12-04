Personal de Estados Unidos instaló el 3 de diciembre de 2025 boyas transfronterizas en el río Bravo lo que causó el despliegue de elementos de la Secretaría de Marina para reforzar la vigilancia.

De acuerdo con la información, el gobierno de Estados Unidos instaló estas boyas hasta playa Bagdad con la intención de que sirvan como un señalamiento restrictivo a la migración ilegal.

Estados Unidos instala boyas en el río Bravo (Redes sociales)

Crece tensión en río Bravo tras instalación de boyas restrictivas de Estados Unidos; México refuerza la vigilancia

Durante la mañana del miércoles 3 de diciembre, dos embarcaciones de Estados Unidos instalaron boyas transfronterizas en el río Bravo, por lo que atrajo la atención de la Marina de México.

Personal de la Marina acudió al lugar y observó la instalación de boyas en Estados Unidos al otro lado del río Bravo, que se colocaron sin explicación o razón explícita, pero no realizaron ninguna intervención.

Esta acción se da luego de que se denunció que se habían colocado letreros para delimitar un “área restringida” en playa Bagdad, cerca de río Bravo, y que fue señalado como territorio de México.

En esa ocasión, la Marina retiró los letreros y notificó al Consulado de México en Brownsville, Texas, sin embargo, no se obtuvo información oficial certera sobre los letreros.