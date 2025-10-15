El presidente Donald Trump está considerando una reforma al sistema de refugiados en Estados Unidos y estos cambios darían preferencias a cierto tipo de personas.

La reforma al sistema de refugiados en Estados Unidos sería una acción más dentro de las políticas de migración que Donald Trump ha intensificado desde su llegada a la Casa Blanca.

Donald Trump busca reforma al sistema de refugiados en Estados Unidos

Según información del New York Times, Donald Trump está buscando reformar el sistema de refugiados en Estados Unidos para dar prioridad a grupos especificos como:

Angloparlantes

Sudafricanos blancos

Europeos que se oponen a la migración

Por otro lado, la reforma al sistema de refugiados en Estados Unidos plantearía la reducción del alcance de este programa para el próximo año, así como cancelar las solicitudes pendientes.

Asimismo, se plantea que todas las personas que solicitan refugio en Estados Unidos tomen clases sobre historia, valores y respeto por las costumbres culturales del país.

En el caso de los menores de edad, deberán someterse a pruebas de ADN para garantizar que mantienen un lazo con los adultos que viajan, este protocolo ya existe, pero se intensificará.