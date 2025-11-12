Un estudio habría revelado que el crimen organizado utiliza emojis para reclutar adolescentes en México; qué significan y cómo operan en redes, en especial en TikTok, te decimos.

El reclutamiento forzado en México contra niños y adolescentes ha sido un delito que va en aumento como señalan diversas ONGs, aunque a septiembre de 2025 no había datos oficiales.

Emojis son usados por el crimen organizado para reclutar adolescentes y esto es lo que significan

Un estudio del Colegio de México mencionó diversos patrones del crimen organizado para reclutar adolescentes, mediante el uso sistemático de los siguientes emojis y su significado:

🥷 el ninja es utilizado para representar a los ladrones o sicarios

🪖 el casco era utilizado en videos donde aparecían armadas con vestimenta militar

👿 el diablo en representación el mal

👹 Namahague, un ogro japonés que en TikTok las personas lo utilizan como variante del diablo

🧿 ojo turco, con publicaciones donde se referenciaba directamente a “la maña”

🍕 pizza asociado al Cártel de Sinaloa y en especial a la “chapizza”

🐓 gallo, de reclutadores del CJNG por su líder, ‘El señor de los gallos’

🆖 las letras NG, también para reclutadores del CJNG por Nueva Generación, después del número 4

Sin embargo, no sólo se utilizarían emojis, también hashtags, como:

gentedelmz u operativa mz, en referencia a Ismael “el Mayo” Zambada

nueva generación, mencho o 4 letras, por el Cártel Jalisco Nueva Generación

CJNG (Fotógrafo Especial)

Así como audios de corridos tumbados con referencias directas o señalamientos y otros símbolos tanto en el video como en la descripción de los videos en redes sociales.

Cómo opera el crimen organizado en redes para reclutar adolescentes; esto se sabe

El estudio mencionado es Nuevas Fronteras en el Reclutamiento Digital en colaboración del Laboratorio de Odio y Concordia, que también señala cómo opera el crimen organizado para reclutar adolescentes.

Destacan que las redes sociales son un medio elemental para el crimen organizado, ya que identificaron al menos 100 cuentas dedicadas al reclutamiento de adolescentes en TikTok.

Dichas cuentas ofrecen desde falsas ofertas de trabajo hasta formar parte del crimen organizado con salarios atractivos e incluso hospedaje o propiedades.

En sus hallazgos señalaron también que el CJNG es el cártel con mayor presencia en TikTok.