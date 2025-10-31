Autoridades de seguridad informaron sobre la detención de dos presuntos miembros del Cártel de los Beltrán Leyva en Tijuana, que estarían relacionados con el paso de droga a Estados Unidos.

De acuerdo con el reporte del gabinete de seguridad, la detención de estos dos sujetos del Cártel de los Beltrán Leyva se dio en Tijuana, en el estado de Baja California, a cargo de Marina del Pilar.

Según el reporte de las autoridades de seguridad, se trata de dos presuntos miembros de una célula criminal ligada al Cártel de los Beltrán Leyva y estos son:

Saúl, alias “SS”, jefe de la célula afín del Cartel de los Beltrán Leyva Horacio, jefe de escoltas y hombre de confianza del líder criminal

A través de un comunicado, las autoridades informaron que esta célula criminal se encarga del trasiego de droga a Estados Unidos, en especial de fentanilo y metanfetamina.

Cabe mencionar que además de la detención de estas dos personas, las autoridades lograron asegurar:

Armas

Droga

Equipos de comunicación

Un inmueble