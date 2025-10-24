En medio de la tensión que actualmente existe entre Estados Unidos y Venezuela, bajo ordenes de Donald Trump, el país reforzó sus operativos contra el narcotráfico.

Sean Parnell, Asistente del Secretario de Defensa para Asuntos Públicos, informó el despliegue del portaviones Gerald Ford, el de mayor tamaño de la flota estadounidense.

De acuerdo a lo comunicado por el portavoz del Pentágono, a partir de este viernes, el portaviones navega por el mar Caribe para operaciones contra el narcotráfico en América Latina.

Esto para “desmantelar las Organizaciones Criminales Transnacionales (TCOs) y contrarrestar el narcoterrorismo en defensa de la Patria”

Fuerzas militares bajo la responsabilidad del Comando Sur de Estados Unidos (USSOUTHCOM), además de monitorear, “detectarán e interrumpirán actividades ilícitas que comprometen la seguridad y la prosperidad del territorio estadounidense, así como del hemisferio occidental”.

Estados Unidos refuerza operativos contra en narcotráfico en Latinoamérica (@SeanParnellASW / Red Social X)

Es la primera vez que Estados Unidos despliega una fuerza de esta magnitud en América Latina.

Esta operación la complementan tres buques de asalto y transporte anfibio, aeronaves de patrulla P-8, aviones de combate F-35B y drones MQ-9, los cuales operan desde una base ubicada en Puerto Rico.

The U.S. Department of Defense has announced that the USS Gerald R. Ford (CVN-78) and her Carrier Strike Group, consisting of the Arleigh Burke-Class Guided-Missile Destroyers; USS Mahan (DDG-72), USS Winston S. Churchill (DDG-81), and USS Bainbridge (DDG-96), have been… pic.twitter.com/qaXs5l8JVb — OSINTdefender (@sentdefender) October 24, 2025

Han muerto 43 por operaciones estadounidenses contra el narcotráfico

El pasado 2 de septiembre, el gobierno de Estados Unidos puso en marcha su lucha contra el narcotráfico, desde entonces se han atacado ‘narcolanchas’ que navegaban en el Caribe y el Pacífico.

Esta semana se llevó a cabo el décimo ataque contra una sospechosa embarcación; en la operación murieron seis personas, por lo que -hasta el momento- se reportan 43 muertos.

El más reciente ataque ocurrió la noche del jueves 23 de octubre, se destruyó a la ‘narcolancha’ que operaba bajo el control de a organización criminal venezolana, Tren de Aragua.

Al respecto, Pete Hegseth, Secretario de Defensa de los Estados Unidos, confirmó el ataque y se jactó de ser el primero en realizarse de noche.

Así como reiteró su amenaza de acabar con el narcotráfico:

“Si eres un narco-terrorista que trafica drogas en nuestro hemisferio, te trataremos como tratamos a Al Qaeda. De día o de noche, mapearemos sus redes, rastrearemos a su gente, los cazaremos y los mataremos” Pete Hegseth, secretario de Defensa de los Estados Unidos