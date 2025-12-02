La audiencia en la que se dictará sentencia a Ismael “el Mayo” Zambada fue adelantada: juez de corte de Estados Unidos fijó nueva fecha para enero 2026.

El cambio se da tras declaratoria de culpabilidad de Joaquín Guzmán López, hijo de “el Chapo” Guzmán y quien aceptó que secuestró a “el Mayo” Zambada para entregarlo a Estados Unidos en julio 2024.

Audiencia de sentencia de Ismael “el Mayo” Zambada se adelanta un día

La audiencia de sentencia de Ismael “el Mayo” Zambada se adelantó para el 12 de enero 2026, en punto de las 10:00 horas, como está estipulado en el calendario de la Corte de Distrito Este de Nueva York.

De momento, se desconocen las razones del cambio de fecha en audiencia de Ismael “el Mayo” Zambada que habría sido por decisión del juez de dicha corte, Brian Cogan.

Sin embargo, la audiencia de sentencia de Ismael “el Mayo” Zambada se habría adelantado un día, ya que anteriormente estaba programada para el 13 de enero a las 11:00 horas.

Ante esta nueva fecha, Ismael “el Mayo” Zambada podrá presentar cualquier objeción antes del 29 de diciembre 2025, cuya respuesta de parte de Estados Unidos tendría lugar antes del 5 de enero 2026.

¿Cuál sería la sentencia de Ismael “el Mayo” Zambada? Enfrentaba 17 cargos en Estados Unidos

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi aseguró que por su participación en el delito de narcotráfico y como líder del Cártel de Sinaloa, Ismael “el Mayo” Zambada pasaría el resto de su vida en la cárcel.

Y es que la sentencia por narcotráfico en Estados Unidos es desde 5 años hasta cadena perpetua debido a los diversos factores a considerar; entre ellos, si el acusado se declara culpable.

En este caso, en agosto de 2025, Ismael “el Mayo” Zambada se declaró culpable de dos cargos que enfrenta en Estados Unidos, tras llegar a un acuerdo con dicho país después de su detención en 2024:

crimen organizado

narcotráfico

Ismael “el Mayo” Zambada enfrentaba 17 cargos en Estados Unidos, pero sólo enfrentará un juicio en Nueva York.