Por tercera ocasión desde abril pasado, la audiencia de Joaquín Guzmán López en Estados Unidos que estaba programada para celebrarse el próximo 13 de noviembre, fue aplazada hasta el primer día de diciembre.

"La audiencia presencial programada para el 13/11/2025 se cancela y se reprograma para el 01/12/2025 a la 1:30 p. m. El tiempo se excluye hasta el 01/12/2025 de conformidad con el artículo 3161(h)(7)(B)(i) del Título 18 del Código de los Estados Unidos" Jueza Sharon Johnson Coleman

Lo anterior debido a a que la jueza que está a cargo del caso, Sharon Johnson Coleman, dio a conocer que las partes involucradas en el proceso judicial acordaron posponer la audiencia.

Audiencia de Joaquín Guzmán López en Estados Unidos se aplazó otra vez; ya van 3 desde abril

Desde el mes de abril de 2025, autoridades de Estados Unidos citaron a Joaquín Guzmán López para su audiencia de seguimiento o control de estado, tras ser detenido en julio de 2024.

Sin embargo, el hijo de Joaquín “el Chapo” Guzmán no se ha presentado a la audiencia que es parte de su proceso judicial, debido a que ya fue aplazada en tres ocasiones, la más reciente la que se informó hoy 10 de noviembre:

18 abril 2025: Fecha original programada para la audiencia (“status hearing”)

2 junio 2025: Primer aplazamiento, ordenado el 15 abril 2025

15 julio 2025: Segundo aplazamiento, ordenado el 31 mayo 2025

13 noviembre 2025: Tercer aplazamiento, ordenado el 12 julio 2025

1 diciembre 2025: Cuarto aplazamiento, ordenado el 4 noviembre 202

En cuanto al último aplazamiento de la audiencia de Joaquín Guzmán López, la Corte del Distrito Norte de Illinois explicó que el tiempo entre ambas fechas se fijó por lo que se establece en el título 18 del Código de los Estados Unidos.

Sin que se ahondara en los detalles de la decisión judicial, se dio a conocer que fue por acuerdo de la defensa del líder de “los Chapitos” y de los fiscales de Estados Unidos, que la jueza pospuso los trabajos hasta diciembre.

Audiencia de Joaquín Guzmán López se aplazó otra vez (Michelle Rojas/SDPnoticias)

¿De qué acusan a Joaquín Guzmán López en Estados Unidos?

Cabe destacar que Joaquín Guzmán López es juzgado en Estados Unidos, debido a que las autoridades acusan al hijo de “el Chapo” Guzmán de cometer diversos delitos contra la salud y de participar en esquemas financieros ilegales:

Conspiración para distribuir fentanilo

Importación ilegal de sustancias controladas

Lavado de dinero

Participación en empresa criminal continua (bajo estatutos RICO)

Por las imputaciones que le han impuesto las autoridades de Estados Unidos, se estima que el líder de la facción criminal de “los Chapitos” en el Cártel de Sinaloa, podría enfrentar una condena de cadena perpetua.