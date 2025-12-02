Tras declararse culpable en audiencia, ¿cuántos años pasará Joaquín Guzmán López en prisión? La sentencia podría ir desde los 10 años, señalan.

Este lunes 1 de diciembre, Joaquín Guzmán López se declaró culpable por crimen organizado y narcotráfico en corte de Illinois, Estados Unidos, tras llegar a un acuerdo con dicho gobierno.

¿Cuántos años pasará Joaquín Guzmán López? Esto se sabe tras declararse culpable

Se ha apuntado que derivado del acuerdo con Estados Unidos, Joaquín Guzmán López podría ser acreedor a sólo 10 años en prisión pese a la gravedad de los delitos que se le imputan.

Sin embargo, Joaquín Guzmán López al llegar a un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos que implicaría entregar información del Cártel de Sinaloa, lo que deriva en reducción de condena.

Joaquín Guzmán López (Especial/X)

Esto también dependerá de si Joaquín Guzmán López mantiene su cooperación con el gobierno de Estados Unidos, quienes todavía no han dado a conocer el mínimo que solicitarán en su contra.

De momento, no se tiene una fecha de audiencia para que la Corte del Distrito Norte de Illinois o la jueza Sharon Johnson Coleman dicte sentencia contra Joaquín Guzmán López.

Asimismo, tampoco se ha dictado sentencia en contra del hermano de Joaquín Guzmán López, Ovidio Guzmán, quien también se declaró culpable y se toma como referente.

Joaquín Guzmán López enfrentaba cadena perpetua por narcotráfico si no se declaraba culpable

En Estados Unidos, la sentencia por narcotráfico va desde los 5 años, aunque dependen de los factores del delito, que en el caso de Joaquín Guzmán López, se enfrentaba a cadena perpetua.

Ya que además de narcotráfico, Joaquín Guzmán López enfrentaba otros delitos en Estados Unidos:

Lavado de dinero

Posesión de armas de fuego

Crimen organizado

En el caso del último, asociación criminal como se le conoce en Estados Unidos, corresponde una sentencia de al menos 10 años, debido a que fue con fines de lavado de dinero y narcotráfico .