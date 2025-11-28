Se dio a conocer que en su próxima audiencia en Estados Unidos, el hijo de El Chapo, Joaquín Guzmán López, se declarará culpable.

Desde hace varios meses y ante retraso de su audiencia en Estados Unidos, se había señalado la posibilidad de que Joaquín Guzmán López se declarara culpable como su hermano, Ovidio Guzmán.

Joaquín Guzmán López, hijo del Chapo, se declarará culpable en Estados Unidos

Acorde con un documento enviado a la jueza Sharon Johnson Coleman, la audiencia del 1 de diciembre de 2025 se convertirá en la declaratoria de culpabilidad de Joaquín Guzmán López, hijo de El Chapo.

La audiencia a diferencia de otras ocasiones no se suspenderá y se mantendrá a las 13:30 horas en la corte del Distrito Norte de Chicago, Illinois, Estados Unidos, tal como se lee.

Sin embargo, de momento se desconoce el delito por el cual Joaquín Guzmán López se declarará culpable, ya que en Estados Unidos está acusado de:

Narcotráfico de distintas sustancias

Crimen organizado

Lavado de dinero

Posesión de armas de fuego

Aunque de seguir la línea de su hermano (juzgado por la misma jueza en Estados Unidos), se declararía culpable de varios delitos de narcotráfico.

Notificación de Joaquín Guzmán López (Arturo Ángel vía X)

Joaquín Guzmán López se declarará culpable en Estados Unidos: Sentencia que podría recibir

Por el delito de narcotráfico, Joaquín Guzmán López podría ser acreedor a cadena perpetua, como es el caso de su padre, Joaquín “el Chapo” Guzmán, sin embargo, al declararse culpable la sentencia se reduciría.

Tal como en el caso de Ovidio Guzmán, Joaquín Guzmán López se declarará culpable como parte de un acuerdo que ya había adelantado el abogado de ambos, Jeffrey Lichtman.

Esto implicaría que el hijo de El Chapo se convirtiera en un colaborador de Estados Unidos en contra del Cártel de Sinaloa, que acorde con diversas fuentes, es parte de las negociaciones.

De momento, no se tiene una sentencia aproximada, ya que todavía no tiene lugar la audiencia de Ovidio Guzmán, aunque podría ir desde los 5 años, que es la mínima en Estados Unidos.