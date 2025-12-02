Analistas y periodistas creen que el testimonio de Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, uno de los líderes del Cártel de Sinaloa podría llevar a una reducción significativa de su condena.

Lo anterior tras la declaración de Joaquín Guzmán López como culpable de dos cargos criminales el lunes 1 de diciembre en un audiencia en una corte de Illinois, Chicago, Estados Unidos.

A finales de julio de 2024, Joaquín Guzmán López se entregó a autoridades de Estados Unidos, tras secuestrar a Ismael ‘El Mayo’ Zambada, a quién también llevó al país vecino del norte.

Joaquín Guzmán López podría pasar tan sólo 10 años en prisión si su testimonio le sirve a Estados Unidos

Roberta Garza, periodista en Estados Unidos consideró que Joaquín Guzmán López podría pasar tan sólo 10 años en prisión si su testimonio le sirve a autoridades estadounidenses en entrevista con Azucena Uresti por Radio Fórmula.

Debido a que la periodista tomó en cuenta las declaraciones de Andrew Erskine, uno de los fiscales que lleva el caso de Joaquín Guzmán López que cree que podrían reducirle la sentencia hasta 10 años.

Lo anterior podría ocurrir si el testimonio de Joaquín Guzmán López presenta pruebas sólidas ante las autoridades estadounidenses, por lo que podría salir de prisión aún joven.

Cabe recordar que los dos cargos que le imputan a Joaquín Guzmán López por los que se declaró culpable son:

Narcotráfico

Empresa criminal continua; podría llevar una sentencia de vida

También se cree que con el testimonio de Joaquín Guzmán López podría ayudar a su hermano Ovidio “El Ratón” Guzmán López, quién enfrenta de igual forma cargos criminales por su participación en el Cártel de Sinaloa, aunque aún no se han revelado todos los detalles de este posible acuerdo.

Por otra parte Estados Unidos se deslindó del secuestro de Ismael ‘El Mayo’ Zambada, uno de los líderes fundadores del Cártel de Sinaloa cometido por Joaquín Guzmán López para llevarlo ante autoridades de ese país.

Aunque aún el destino de Joaquín Guzmán López está por definirse, mientras que será hasta el 1 de junio de 2026 cuándo se sabrá si su testimonio podría llevarle a una reducción significativa de su condena en Estados Unidos.