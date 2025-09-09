Posponen la audiencia de Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, uno de los líderes del Cártel de Sinaloa, en Chicago en 2 meses.

Nuevamente se pospone la audiencia para Joaquín Guzmán López, también miembro de Los Chapitos, facción del Cártel de Sinaloa.

En un documento oficial de la Corte de Distrito de Illinois, Chicago se dio a conocer este aplazamiento de Joaquín Guzmán López.

Joaquín Guzmán López: Posponen audiencia en Chicago 2 meses; esta es la nueva fecha

En el documento oficial de la Corte de Distrito de Illinois, Chicago notifican a la jueza Sharon Johnson Coleman del nuevo aplazamiento de la audiencia de Joaquín Guzmán López.

Originalmente la audiencia se esperaba que se llevara acabo este martes 9 de septiembre, pero por un acuerdo de de ambas partes fue que decidió posponerse.

Una nueva fecha que dieron las autoridades de Estados Unidos para la audiencia de Joaquín Guzmán López, miembro de Los Chapitos e hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán es para el próximo 13 de noviembre.

Este nuevo aplazamiento ocurre poco después de que Ismael “El Mayo” Zambada, también unos de los líderes del Cártel de Sinaloa se declarara culpable de crímenes como narcotráfico ante la Corte del Distrito Este de Nueva York.

Joaquín Guzmán López: creen que podría esta negociando acuerdo de culpabilidad

Mientras que los aplazamientos de la audiencia de Joaquín Guzmán López siguen, expertos creen que actualmente el hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán podría estar negociando algún acuerdo de culpabilidad con las autoridades estadounidenses.

De este acuerdo podría obtener algunos beneficios como una posible reducción de sentencia y hasta mejoras en sus condiciones dentro de la prisión.

También se cree que con el aplazamiento de esta audiencia de Joaquín Guzmán López su defensa buscaría ganar más tiempo ante este caso.

Además de lograr poder negociar en favor de su cliente y darle la oportunidad al Gobierno de Estados Unidos de poder obtener más información de Joaquín Guzmán López, así como de sus actividades dentro del Cártel de Sinaloa para obtener mayores beneficios en su condena y trato en la cárcel, así como de su sentencia.