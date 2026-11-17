La NASA anunció que la sonda espacial Voyager 1 está a punto de alcanzar un nuevo récord: convertirse en el primer objeto fabricado por la humanidad en situarse a un día luz de distancia de la Tierra.

El acontecimiento de la Voyager 1, ocurrirá el miércoles 18 de noviembre de 2026, después de casi cinco décadas de viaje por el espacio.

De acuerdo con la NASA, Voyager 1 estará a aproximadamente 25 mil 902 millones de kilómetros de la Tierra, distancia equivalente a lo que recorre la luz durante 24 horas.

¿Qué significa que Voyager 1 esté a un día luz de la Tierra?

Un día luz no es una medida de tiempo, sino de distancia, a la que ahora se encuentra la sonda espacial Voyager 1, se refiere al recorrido que realiza la luz en 24 horas, viajando a una velocidad aproximada de 299 mil kilómetros por segundo.

Esto también significa que cualquier señal enviada desde la Tierra a Voyager 1 tardará alrededor de un día en llegar a la nave, por lo que para recibir una respuesta, será necesario esperar otras 24 horas, por lo que la comunicación de ida y vuelta puede tomar aproximadamente dos días.

Sonda espacial Voyager 1 (NASA)

La sonda espacial Voyager 1 fue lanzada el 5 de septiembre de 1977 y pasó por Júpiter y Saturno antes de continuar su trayectoria hacia el espacio interestelar, al que ingresó en agosto de 2012.

Actualmente, Voyager 1 es el objeto de fabricación humana más distante de la Tierra y continúa enviando información científica.

Se espera que el próximo hito de Voyager 1 de la NASA, previsto para el 18 de noviembre, representa un nuevo capítulo en la historia de la exploración espacial.