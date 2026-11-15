Megaspeed International aclaró que Alice Huang no trabaja con ellos, después que el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunciara investigación contra la empresa por el presunto desvío de chips de NVIDIA.

Autoridades de Estados Unidos señalaron a Megaspeed de posible espionaje chino a NVIDIA, luego de darse a conocer que Alice Huang era una agente corporativa encubierta, la cual fue ligada a la empresa de Singapur.

Megaspeed International (The Korean Times)

Megaspeed niega cualquier vínculo con Alice Huang y el espionaje a NVIDIA

En respuesta a las acusaciones, Megaspeed emitió un comunicado confirmando que Alice Huang dejó la empresa el 30 de agosto de 2025, mucho antes del espionaje a NVIDIA, y no desempeña ningún cargo en la organización.

Megaspeed rechazó los señalamientos de plantar a Alice Huang en NVDIA como parte de una red de espionaje chino, alegando falta de pruebas verificables y anunció una investigación interna conducida por asesores legales externos.

Asimismo, ratificó que sus operaciones de cadena de suministro cumplen estrictamente con los controles de exportación de Estados Unidos y las normas de cada mercado donde opera.

Asegurando de paso que cualquier relación con el caso de espionaje es meramente algo incidental e indirecto, siendo parte de los afectados del escándalo y no una pieza generadora del mismo.

Alice Huang (India Today )

Departamento de Justicia de Estados Unidos analiza la relación entre Alice Huang y Megaspeed

La investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos se centra en determinar si Megaspeed facilitó el envío a clientes chinos de chips NVIDIA sujetos a restricciones federales, mediante Alice Huang.

Según registros corporativos, Alice Huang figuraba como accionista controladora y ejecutiva de Megaspeed.

Investigadores de Estados Unidos sostienen que Huang habría empleado una red de empresas pantalla para acceder a 240,000 chips restringidos.

Asimismo, las autoridades de Singapur le retuvieron el pasaporte durante ocho meses en el marco de indagatorias por falsas declaraciones en la compra de servidores, prohibiéndole finalmente el reingreso al país.

Hasta el momento no se ha llegado a ninguna conclusión oficial de este caso por parte de las autoridades.