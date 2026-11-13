Lori Huang, esposa de Jensen Huang, es conocida en el mundo tecnológico por su actividad filantrópica y sus donaciones millonarias, aunque mantiene un bajo perfil, en los últimos días su nombre ha tomado relevancia por un escándalo de infidelidad.

La infidelidad de Jensen Huang a su esposa se volvió un tema mediático. El directivo de NVIDIA reconoció haber sostenido una relación extramarital con Alice Huang, una empresaria china vinculada a la compañía Megaspeed.

Al iniciarse una investigación por parte de la inteligencia de Estados Unidos, por la posible filtración de información tecnológica o el envío de chips avanzados de NVIDIA a China, se destaparon dos relaciones más que Jensen sostuvo siendo un hombre casado.

En SDPnoticias te compartimos algunos datos sobre Lori Huang, la mujer que ha compartido su vida con Jensen Huang por más de 40 años.

¿Quién es Lori Huang?

Al igual que Jensen Huang, Lori Mills Huang es parte del mundo tecnológico. Es ingeniera eléctrica y cofundadora de la Fundación Jen-Hsun y Lori Huang, organización que impulsa iniciativas relacionadas con educación superior, salud pública, ciencia y tecnología.

Entre sus logros destaca el crecimiento de la organización. Con la llegada y expansión de la Inteligencia Artificial y la revalorización de las acciones de Nvidia, los activos pasaron de 828 millones de dólares a más de 9 mil 100 millones en un periodo de cinco años.

Lori Huang (Famosix)

¿Qué edad tiene Lori Huang?

De acuerdo con medios de comunicación, Lori Huang nació en 1961 por lo que actualmente tiene entre 64 y 65 años.

La esposa de Jensen Huang mantiene su vida personal en bajo perfil por lo que no hay registros oficiales que revelen su fecha de nacimiento.

¿Quién es el esposo de Lori Huang?

Lori Huang está casada con Jensen Huang, exdirector ejecutivo y expresidente del consejo de administración de Nvidia.

Iniciaron su relación durante su paso por la Universidad Estatal de Oregón. Ella tenía 19 años y él 17. Se casaron en 1985.

Lori Huang y su esposo Jensen Huang (Facebook)

¿Qué signo zodiacal es Lori Huang?

Se desconoce la fecha de nacimiento de Lori Huang y, por tanto, su signo zodiacal.

¿Cuántos hijos tiene Lori Huang?

Lori Huang tiene dos hijos con Jensen Huang: Madison y Spencer Huang, quienes actualmente trabajan en NVIDIA.

¿Qué estudió Lori Huang?

Lori Huang es ingeniera eléctrica graduada de la Universidad Estatal de Oregon. En 2022, junto a su esposo donó a la institución 50 millones de dólares.

¿En qué ha trabajado Lori Huang?

Lori Huang trabajó en Silicon Valley diseñando circuitos integrados y microchips.

Desde 2007 preside la Fundación Jen-Hsun y Lori Huang, la cual creó junto a Jensen Huang.