¿Jeffrey Dahmer tomaba fotos polaroids a sus víctimas?

Jeffrey Dahmer ha sido uno de los asesinos en serie de Estados Unidos que más polémica y sensación ha causado, tanto que incluso ya están subastando sus lentes por cantidades millonarias.

Y es que no solo la historia de Jeffrey Dahmer ha llamado la atención por la brutalidad de sus crímenes hacia sus víctimas como Tony Hughes, sino por todo lo que la policía encontró en su departamento.

Esto a modo de “recuerdos”, pero, además de las fotos polaroids que hacía Jeffrey Dahmer a sus víctimas, en donde retrataba las fases de su asesinato, también guardaba partes de sus cuerpos como corazones, genitales y órganos internos.

¿Por qué Jeffrey Dahmer tomaba fotos polaroids a sus víctimas?

De acuerdo a The American Journal of Forensic Medicine and Pathology , dijo en 1994 que la sensación de soledad de Jeffrey Dahmerm hacía que quisiera guardar “recuerdos que le hicieran compañía”.

Incluso la policía reveló que en el departamento de Jeffrey Dahmer en donde mató a sus víctimas, se encontraron varios dibujos.

Estos exponían los planes de Jeffrey Dahmer sobre hacer un altar en su departamento con las fotos , esqueletos y cráneos de sus víctimas.

Las polaroids de Jeffrey Dahmer fueron clave para lograr su arresto

Tal y como relata la serie de Netflix sobre Jeffrey Dahmer protagonizada por Evan Peters, luego de que Tracy Edwards escapará del Caníbal de Milwaukee, él llevó a la policía a donde Dahmer.

Y gracias a eso, encontraron 84 fotos de Jeffrey Dahmer que retrataban cada uno de sus 17 asesinatos con lujo de detalle en el cajón de la cama.

Fue gracias a esta evidencia, aparte de la encontrada en su departamento, que pudieron arrestar y parar la ola de asesinatos cometidos por Jeffrey Dahmer.

De acuerdo con ABC News, las fotos de Jeffrey Dahmer incluían cadáveres de sus víctimas colocadas en posiciones sexuales sugerentes con la espalda arqueada.

Además, entre las polaroids de Jeffrey Dahmer, podía verse el proceso de desmembramiento de sus víctimas y al propio Dahmer practicando necrofilia.

Se dice que uno de los oficiales que cateó el departamento de Jeffrey Dahmer, Rolf Mueller, estaba en estado de shock mientras veía las polaroids del asesino serial, asegurando que eran reales.

Finalmente, Jeffrey Dahmer fue sentenciado por 15 cargos de asesinato y a 997 años en la cárcel; en 1994 murió tras ser atacado por un compañero de prisión.