La nueva serie de Netflix sobre el asesino Jeffrey Dahmer se ha convertido en todo un fenómeno en redes sociales y en la propia plataforma, y ahora Evan Peters revela que sintió al interpretar al asesino serial.

Tanto que Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer, ya se ha convertido en el contenido más visto de Netflix, superando a El Juego del Calamar y a Stranger Things 4.

La serie documental que explora la vida y crímenes de Jeffrey Dahmer que consta de 10 capítulos, ha sido alabada por la crítica, pero en especial la actuación de Evan Peters y convirtiéndose en el mejor estreno de Netflix.

Aunque Evan Peters de 35 años no es ajeno a interpretar al villano de la historia, en esta ocasión, el actor de American Horror Story reveló qué fue lo que sintió al adentrarse en la vida de un asesino serial como Jeffrey Dahmer y darle el respeto a las víctimas que se merecen.

Evan Peters confiesa que sintió miedo al interpretar a Jeffrey Dahmer

En una entrevista para Netflix, Evan Peters habló más acerca de su actuación como Jeffrey Dahmer, el asesino serial apodado el Carnicero o el Caníbal de Milwaukee.

Y es que según revela Evan Peters, tuvo que hacerse una investigación profunda de Jeffrey Dahmer para poder interpretarlo a la perfección en la serie de Netflix.

De acuerdo a Evan Peters, al sumergirse en entrevistas e investigaciones sobre el asesino serial, el actor revela que sintió miedo al recrear a Jeffrey Dahmer, uno de los asesinos más famosos de Estados Unidos.

“Fui a YouTube y vi la entrevista que hizo Stone Phillips, lo miré y después acudí a biografías. También leí los reportes policiacos y su confesión. Encontré un audio en YouTube que sonaba como una psicóloga entrevistando y la forma en que habla es bastante sincera y normal.” Evan Peters

En esta misma entrevista a Evan Peters a modo de especial para profundizar sobre la serie de Jeffrey Dahmer, el actor revela que él quería manejar su actuación con respeto a las víctimas y sus familias.

“Honestamente yo estaba muy asustado con todas las cosas que hizo y tener que adentrarme en ello y recrear los crímenes. Esta es, en absoluto, una de las cosas más duras que he hecho en mi vida porque quería que fuera muy auténtico pero para hacer eso, iba a tener que ir a lugares muy oscuros y quedarme ahí por un periodo prolongado de tiempo.” Evan Peters

Evan Peters dice que serie no es para glorificar a Jeffrey Dahmer

Evan Peters, actor ganador del Emmy, es quien da vida a Jeffrey Dahmer en la nueva serie de Netflix, la cual ya es todo un fenómeno viral.

Y a través de una entrevista, Evan Peters reveló que sintió miedo el interpretar a Jeffrey Dahmer y ha sido una de las cosas más difíciles que ha tenido que hacer.

Además, Evan Peters recordó que para interpretar a Jeffrey Dahmer, era importante no ponerse en el lugar del asesino ni intentar ver las cosas desde su punto de vista, algo que la serie intenta recalcar; esto para no olvidar lo que hizo y no simpatizar con él.

Asimismo, Evan Peters recuerda que Ryan Murphy , quien es el creador de la serie Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer, le mandaba guiones para adentrarse en el personaje.

“Jeffrey Dahmer es interesante porque está casi arrepentido y como culpable y una especie de confusión sobre lo que sucedió , en el que realmente no tiene la sonrisa encantadora, es un poco dócil, distante y casi desvinculado de lo que hizo” Evan Peters

Evan Peters puntualizó que no se necesitan embellecer las cosas que hizo Jeffrey Dahmer ni verlo una y otra vez, pero la historia del asesino serial es mucho más grande que solo él.

