Teherán, la capital de Irán, despertó este domingo con densas columnas de humo negro que impidieron ver el amanecer, luego de los fuertes ataques a instalaciones petroleras de Estados Unidos y Israel ocurridos el sábado 7 de marzo de 2026.

De acuerdo con Keramat Veyskarami, presidente ejecutivo de la compañía nacional iraní de distribución de productos petroleros, cinco instalaciones petroleras fueron bombardeadas, entre ellas cuatro depósitos de petróleo y un centro de transporte de productos petroleros en la capital iraní.

Imágenes y videos difundidos en redes sociales muestran intensas llamas y enormes columnas de humo visibles a varios kilómetros de distancia, tras el impacto de los ataques.

Ataque a petroleras en Irán dispara tensión con Estados Unidos e Israel (Especial)

Fuego bajo control tras ataques de Estados Unidos e Israel a petroleras de Irán

Autoridades iraníes confirmaron que cinco instalaciones petroleras resultaron dañadas por los bombardeos de Estados Unidos e Israel.

Según informó Keramat Veyskarami, el fuego ya se encuentra bajo control, aunque no se han dado más detalles sobre los daños totales provocados por los ataques.

Por su parte, el gobernador de Teherán, Mohammad Sadegh Motamedian, señaló este domingo que la distribución de combustible en la ciudad fue interrumpida temporalmente tras los bombardeos.

Hasta el momento no se han reportado personas fallecidas ni heridas como consecuencia de estos ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Videos muestran enormes llamas y humo tras ataques a instalaciones petroleras

En redes sociales circulan múltiples videos del momento posterior a los ataques, donde se observan llamas que alcanzan varios metros de altura y grandes columnas de humo que cubren el cielo de Teherán.

Las grabaciones también muestran a habitantes de la capital iraní observando con sorpresa y preocupación las consecuencias del bombardeo.

Esto es en Irán ahora mismo.



Imágenes apocalípticas de Teherán, el régimen está pasando una de sus peores noches en mucho tiempo.



Cuesta creer que hay gente que realmente cree que el régimen iraní tiene un mínimo de chances de ganar la guerra. pic.twitter.com/XIep6CJraq — Agustín Antonetti (@agusantonetti) March 7, 2026

Contaminación tras ataques de Estados Unidos e Israel impide ver el amanecer en Irán

Reportes internacionales señalan que la contaminación generada por los incendios en instalaciones petroleras provocó que densas columnas de humo bloquearan la luz del sol, impidiendo ver el amanecer en varias zonas de Teherán.

Además, algunos reportes indican que una especie de “lluvia negra” contaminada con residuos de petróleo estaría cayendo sobre la capital iraní tras los ataques.