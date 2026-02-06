En medio de las tensiones, la embajada virtual de Estados Unidos pidió a sus ciudadanos salir de Irán de inmediato, activando así la alerta máxima en ese país.

“si no puede salir, busque un lugar seguro dentro de su residencia o en otro edificio seguro. Lleve provisiones de comida, agua, medicamentos y otros artículos esenciales” Embajada de Estados Unidos en Irán

Asimismo, la embajada virtual de Estados Unidos pidió a sus ciudadanos tener un plan propio para salir de Irán, que no dependa de la ayuda del gobierno estadounidense.

Estados Unidos recomienda salir de Irán por tierra a Armenia o Turquía

A su alerta máxima, el gobierno de Estados Unidos añadió que los ciudadanos estadounidenses en Irán “deben esperar cortes continuos de Internet”, así como planificar medios de comunicación alternativos.

Las condiciones actuales, según se advierte, incluyen interrupciones en servicios de telecomunicaciones, limitaciones al transporte y cierres de carreteras , lo que complica la movilidad de los extranjeros.

Por lo anterior, Estados Unidos alerta que el acceso aéreo continúa afectado por cancelaciones y restricciones en vuelos internacionales, lo que reduce las opciones para abandonar Irán vía aérea.

Como recomendación, se pide a los ciudadanos que no intenten viajar hacia Afganistán, Irak ni a la franja fronteriza entre Pakistán e Irán, por considerarlas zonas de alto riesgo.

En su lugar, se pide a los ciudadanos mantenerse en comunicación con sus familiares, así como considerar salir de Irán por tierra a Armenia o Turquía.