El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio a conocer el Proyecto Libertad, con el que liberará algunos buques atrapados en el Estrecho de Ormuz.

Trump aseguró que es un “gesto humanitario” y si alguien interfiere en esta acción de Estados Unidos, será “tratado con firmeza”.

Donald Trump liberará buques del Estrecho de Ormuz con Proyecto Libertad

En medio de las negociaciones que Estados Unidos está teniendo con Irán y que mantiene al Estrecho de Ormuz bloqueado, Donald Trump divulgó que aplicará un Proyecto Libertad para algunos buques.

Donald Trump externó que hay algunos barcos que están atrapados en el Estrecho de Ormuz y que “no tienen ninguna relación” con la guerra con Irán.

Ante ello, Trump dijo que llevará a cabo el Proyecto Libertad para algunos de los buques, asegurando que es “un gesto humanitario”, pues se están quedando sin alimento y lo necesario para que puedan permanecer de forma digna a bordo.

Según el presidente de Estados Unidos, será mediante el Proyecto Libertad que se aplicará el lunes 4 de mayo de 2026 por la mañana, que se liberará a los buques llevándolos por una ruta alterna con su protección.

“Guiaremos a sus barcos fuera de esas vías marítimas restringidas [Estrecho de Ormuz] para que puedan continuar con sus actividades con libertad y eficacia”. Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Donald Trump advierte a quienes busquen impedir la acción del Proyecto Libertad

El presidente de Estados Unidos aplicará el Proyecto Libertad para algunos buques atrapados en el Estrecho de Ormuz, por lo que advirtió a quiénes busquen impedir esto.

Donald Trump externó que si alguien busca interferir en este “gesto humanitario” del Proyecto Libertad, será “tratado con firmeza”.