Desde el Vaticano, el papa León XIV ha propuesto 4 principios para guiar el uso de la inteligencia artificial (IA) ante su preocupación para impedir el dominio de esta tecnología.

Tras presentar el texto “Magnifica Humanitas” (Humanidad Magnífica), la primera encíclica del papa León XIV con la que se busca regular el impacto de la inteligencia artificial con 4 principios que destacan en el texto:

La naturaleza de la tecnología y la IA El “Síndrome de Babel” frente al “Camino de Nehemías” Criterios Éticos y Principios de Acción Ámbitos de especial preocupación

Pues el papa León XIV resalta que “no podemos considerar a la inteligencia articula como moralmente neutra”, por lo que el santo pontífice pide desarmarla para “impedirle el dominio sobre lo humano”.

El uso de la inteligencia artificial debe tener criterios éticos: Papa León XIV

Uno de los puntos claves que resalta el Papa León XIV en su encíclica sobre la inteligencia artificial son los criterios éticos ante su existencia y uso.

Pues desde la perspectiva de la Doctrina social de la Iglesia esta debe juzgar a la inteligencia artificial, pues se ha vuelto una “tendencia a dejar que la lógica de la eficiencia, del control y del lucro gobierne por sí sola las decisiones personales, sociales y económicas”.

Por lo que en los criterios de la dignidad de la persona siempre debe ser primero, y por lo que la inteligencia artificial nunca deberá tratar al ser humano como un medio o un objeto manipulable.

A ello, se deberá buscar que la inteligencia artificial desarrolle su tecnología para el beneficio de la humanidad y no solo en sectores o cuestiones económicas.

Denunciado el Papa León XIV que el control de las plataformas, las infraestructuras y los datos en la inteligencia artificial “no es prerrogativa de los estados, sino de grandes actores económicos y tecnológicos que, de hecho, determinan las condiciones de acceso”.

Inteligencia Artificial

La inteligencia artificial debe ayudar y no estar armada: Papa León XIV

La ayuda y el no estar armada la inteligencia artificial es otro de los grandes temas que toca papa León XIV en su encíclica, pues advierte sobre el uso en las armas autónomas y el control en los algoritmos.

Ya que la inteligencia artificial puede desinformar e incluso manipular el imaginario colectivo, por lo que el papa León XIV recuerda que el control y las decisiones morales deben permanecer siempre en manos humanas.

Asimismo, la inteligencia artificial como ayuda deberá solo usarse para reducir costos y aumentar beneficios, sin ser un reemplazo humano, pues su diseño deberá ser propio de ayudar.

En el tema de no armar a la inteligencia artificial, el papa León XIV es precisó al decir que no se debe dejar que los sistemas tomen decisiones, pues estas podrían ser letales o irreversibles

Con los que condenó tajantemente el uso de sistemas de armas letales automatizadas a través de la inteligencia artificial, pues la encíclica papa León XIV asegura que está acción no es moralmente aceptable.