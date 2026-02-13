Thorbjørn Jagland, ex primer ministro de Noruega y relacionado al comité del Premio Nobel, se ha visto envuelto en la polémica alrededor del caso de Jeffrey Epstein.

Lo que ha llevado a Thorbjørn Jagland a ser arrestado por autoridades de noruegas a mediados de febrero de 2026, debido a la investigación alrededor de Jeffrey Epstein.

¿Quién es Thorbjørn Jagland?

Thorbjørn Jagland es un político noruego, quien fuera primer ministro del país, presidente del parlamento noruego y presidente del comité noruego del Premio Nobel.

Thorbjørn Jagland (Estonian Foreign Ministry)

¿Qué edad tiene Thorbjørn Jagland?

Thorbjørn Jagland nació el 5 de noviembre de 1950, actualmente tiene 75 años de edad.

¿Quién es la esposa de Thorbjørn Jagland?

Thorbjørn Jagland está casado con una mujer de nombre Hanne Grotjord.

¿Qué signo zodiacal es Thorbjørn Jagland

Al haber nacido el 5 de noviembre, Thorbjørn Jagland es del signo de Escorpión.

¿Cuántos hijos tiene Thorbjørn Jagland?

Thorbjørn Jagland y Hanne Grotjord tienen dos hijos, cuya identidad es desconocida.

¿Qué estudió Thorbjørn Jagland?

Thorbjørn Jagland estudió economía en la Universidad de Oslo a nivel introductorio, pero no se graduó.

¿En qué ha trabajado Thorbjørn Jagland?

Thorbjørn Jagland ha ocupado los siguientes puestos diplomáticos a lo largo de su carrera política:

Primer ministro de Noruega entre 1996 y 1999

Ministro de Asuntos Exteriores entre el 2000 y el 2001

Presidente del Parlamento noruego entre los años 2000 y 2005.

Presidente del Comité noruego del Premio Nobel entre los años 2009 y 2015

Secretario General del Consejo de Europa, entre los años 2009 y 2019

Thorbjørn Jagland con Barack Obama (Official White House Photo by Samantha Appleton)

Thorbjørn Jagland es detenido por vínculos con Jeffrey Epstein

En febrero de 2026, la policía de Noruega abrió una investigación en contra de Thorbjørn Jagland por supuestos vínculos con Jeffrey Epstein.

Lo que llevó a que el Ministro de Relaciones Exteriores de Noruega, Espen Barth Eiden, solicitó que se le retirara la inmunidad diplomática del Consejo de Europa a Thorbjørn Jagland.

Fue hasta el 11 de febrero que el Comité de Ministros del Consejo de Europa le retiró la inmunidad a Thorbjørn Jagland.

Siendo arrestado en su casa el 13 de febrero de 2026, con el fin de continuar la investigación alrededor del caso de corrupción y vínculos con Jeffrey Epstein.