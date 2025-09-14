El ex secretario de Seguridad en Tabasco y presunto líder de La Barredora, Hernán Bermúdez Requena, se escondía en una exclusiva casa del área metropolitana de Asunción, Paraguay, antes de ser detenido.

Agentes de investigación localizaron y detuvieron a Hernán Bermúdez Requena en una residencia de lujo ubicada en el barrio de Surubi’í, una zona privada en Mariano Roque Alonso, a poco más de 10 kilómetros del centro de Asunción.

Tras la detención de Hernán Bermúdez Requena, el gobierno de México solicitó su extradición formal al gobierno de Paraguay, misma que en primera instancia fue rechazada por el ex funcionario de Tabasco.

Hernán Bermúdez Requena: La exclusiva casa de Asunción donde se escondía antes de ser detenido

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), informó el 12 de septiembre la la detención en Paraguay de Hernán Bermúdez Requena.

De acuerdo con el gabinete de Seguridad, trabajos de inteligencia permitieron localizar a Hernán Bermúdez Requena, escondido dentro de una residencia de lujo en el barrio de Surubi’í, en Mariano Roque Alonso, cerca de Asunción.

Se trata de un barrio exclusivo, el cual se caracteriza por sus:

extensas áreas verdes

lagunas con muelle para sus residentes

clubes sociales

campo de golf

zona de gimnasios

albercas

canchas de tenis

canchas de pádel

canchas de básquetbol

Incluso imágenes compartidas por el propio gabinete de Seguridad, muestran que la residencia en donde se escondía Hernán Bermúdez Requena contaba con un extenso jardín y alberca privada en la zona del patio trasero.

Residencia en Paraguay Hernán donde fue detenido Bermúdez Requena (@GabSeguridadMX)

Al interior de la propiedad en Surubi’í, Hernán Bermúdez Requena fue hallado con joyas, dinero en efectivo y otros artículos de lujo.

Las investigaciones señalan que el presunto líder de La Barredora, tenía diversas semanas escondiéndose en dicha zona exclusiva, toda vez que utilizó lo privado de la zona para evitar a las autoridades.

Sin embargo, trabajos conjuntos del Centro Nacional de Inteligencia y autoridades de Paraguay, facilitaron su ubicación y detención.

Esto toda vez que Hernán Bermúdez Requena tenía vigente una ficha roja emitida por la Policía Internacional (Interpol).

Autoridades aseguraron joyas y dinero en efectivo en detención de Hernán Bermúdez Requena (@GabSeguridadMX)

Hernán Bermúdez Requena rechazó ser extraditado a México

Como parte de su primer audiencia en Paraguay, Hernán Bermúdez Requena rechazó ser extraditado de manera voluntaria a México, luego de la solicitud que presentaran autoridades nacionales.

Según señalaron reportse, el presunto líder de La Barredora rechazó presentarse voluntariamente al proceso de extradición simplificada.

Derivado de ello, el juez Osmar Lega dictó a Hernán Bermúdez Requena la medida de prisión preventiva, mientras que ahora se llevará a cabo el proceso ordinario.

Fuentes de Paraguay señalan que el procedimiento ordinario de extradición cuenta con una duración de 60 días, por lo que la extradición de Hernán Bermúdez Requena podría tardar hasta dos meses o incluso más.

De momento Hernán Bermúdez Requena permanecerá detenido en la Secretaría Nacional Antidrogas Paraguay, mientras que se desarrolla su proceso de extradición a México.